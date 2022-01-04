Украинка с самыми большими скулами показала себя до пластики и шокировала фанов

Фанам Настя до хирургического вмешательства нравилась больше.

Обладательница самых больших скул в мире, украинская блогерша Анастасия Покрещук продолжает шокировать фанов своим видом до пластики.

Так, на странице в Instagram знаменитость разместила коллаж, на котором изображена до своего впечатляющего преобразования. Раньше Настя была блондинка с аккуратным лицом. Потом же Покрещук вставила импланты в скулы, а волосы перекрасила в ярко-розовый цвет.

На снимке блогер также изображена с линзами: "И еще раз – 30 и 33. Что скажешь?" – подписала коллаж знаменитость.

Анастасия Покрещук до и после операции / instagram.com/_just__queen_

Поклонники разделились на два лагеря. Одни уверены, что раньше Покрещук выглядела намного лучше. Другие же поддержали блогера и посоветовали ей никого не слушать: "никого не слушай! Только свое сердце! Тебе нравится, тебе комфортно – это главное! Ты пришла в этот мир не для того, чтобы соответствовать чьим-то стандартам и желаниям. Ты пришла – быть собой, единственной и неповторимой. Будь собой", "раньше было лучше", "мне 38 и мне нравится, что ты творишь", "30 однозначно, глаза без линз вообще огонь".

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