Украинка с самыми большими скулами в мире поделилась, зачем прибегала к пластике

Звезда показала фото 2018 года.
Обладательница самых больших скул в мире Анастасия Покрещук показала, как выглядела в 2018 году.
Звезда тогда только накачала себе губы. У нее были светлые белокурые волосы. Тогда Анастасия еще не увеличила себе скулы.
"Решила вспомнить прошлое. Вот что я имела в виду, когда говорила, что только губы ситуацию не спасли бы. Кстати, это фото было сделано в 2018 году", — говорит Настя.
К слову, знаменитости не нравилось, как она выглядела до пластических операций.
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