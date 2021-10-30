Украинка с самыми большими скулами в мире похвасталась грудью после маммопластики

Украинка с самыми большими скулами в мире похвасталась грудью после маммопластики

Настя Покрещук показала фото, где предстала в кожаном платье.

Обладательница самых больших скул в мире Анастасия Покрещук, которая недавно увеличила еще и грудь, похвасталась бюстом.

В своем Instagram блогерша запостила серию фото, на которых дерзко позировала на камеру в клетке. Она надела черное кожаное платье, которое едва прикрыло прелести. Звезда Сети подчеркнула новые немалые формы.

Анастасия Покрещук / instagram.com/_just__queen_

Образ Насти напомнил ее поклонникам мультипликационную героиню Джессику Рэббит.

Джессика Рэббит

Это ли не Джессика Рэббит?

Ты прекрасная! Ух, эти формы

Красота

Анастасия Покрещук / instagram.com/_just__queen_

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