Украинка с самыми большими скулами в мире похвасталась грудью после маммопластики

Настя Покрещук показала фото, где предстала в кожаном платье.
Обладательница самых больших скул в мире Анастасия Покрещук, которая недавно увеличила еще и грудь, похвасталась бюстом.
В своем Instagram блогерша запостила серию фото, на которых дерзко позировала на камеру в клетке. Она надела черное кожаное платье, которое едва прикрыло прелести. Звезда Сети подчеркнула новые немалые формы.
Образ Насти напомнил ее поклонникам мультипликационную героиню Джессику Рэббит.
- Джессика Рэббит
- Это ли не Джессика Рэббит?
- Ты прекрасная! Ух, эти формы
- Красота
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