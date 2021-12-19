Украинка с самыми большими скулами в мире похвасталась идеальной фигурой в бикини после липосакции

Украинка с самыми большими скулами в мире похвасталась идеальной фигурой в бикини после липосакции

Звезда показала кадры с отдыха.

Обладательница самых больших скул в мире Анастасия Покрещук в очередной раз легла под нож пластического хирурга.

К слову, на этот раз знаменитость прибегла к липосакции. Звезда сделала себе идеальную фигуру, удалив из-под кожи жировые отложения.

Анастасия Покрещук показала фигуру после липосакции / instagram.com/_just__queen_

Конечно же блогерша не могла не показать подписчикам свои новые формы. Звезда в своем Instagram опубликовала кадры с отдыха. На видео Анастасия предстала в розовом бикини. Звезда продемонстрировала пышный бюст, кубики пресса, стройные ножки и осиновую талию.

Анастасия Покрещук показала фигуру после липосакции / instagram.com/_just__queen_

Фанаты оценили новую фигуру Насти. Они отметили, что их кумирка выглядит просто непревзойденно. Некоторые вообще не могли оторвать глаз от видео.

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