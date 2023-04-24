Украинка с самыми большими скулами в мире показала, как выглядела до пластических операций

Блогерша показала себя до и после пластики.

Обладательница самых больших скул в мире, украинская блогерша Анастасия Покрещук много раз ложилась под нож пластического хирурга.

Подписчики звезды Сети задаются вопросом, как выглядела Настя до всех своих многочисленных пластических операций. Блогерша не скрывает и показывает соответствующие архивные фото. Покрещук опубликовала в Instagram очередной снимок, сделанный до пластики.

На фотографии Анастасию просто не узнать. У блогерши еще не было больших скул, сделанных губ, ринопластики, липосакции и много чего другого. Также звезда Сети выглядела не так ярко. Макияж Покрещук был сдержан, а волосы – коричневого цвета, а не розового.

Анастасия Покрещук до и после пластики / Фото: instagram.com/justqueen8888

В комментариях мнения подписчиков Насти разделились. Некоторые убеждены, что до пластики она была гораздо красивее, а другие же – наоборот.

Однозначно после, я за перемены во внешности, живем один раз!

Да, что после, действительно некрасивая! Кто не согласен? Просто испортила себя, я не вижу красоты, именно в лице, может, как человек она супер!

Была очень хорошенькой, а стала волшебной, грациозной!

Перебор на пару кило филлеров и имплантов!

Напомним, недавно Анастасия Покрещук снова легла под нож пластического хирурга, хотя врач отговаривал ее от операции. Блогерша уже показала результат пластики.

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