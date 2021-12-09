Украинка с самыми большими скулами в мире показала, как выглядела в 16 лет без пластики

Украинка с самыми большими скулами в мире показала, как выглядела в 16 лет без пластики

Звезда поделилась архивным фото.

Обладательница самых больших скул в мире Анастасия Покрещук показала архивное фото.

В своем Instagram звезда опубликовала фотографию, на которой ей всего 16 лет. На снимке будущую знаменитость почти не узнать. Тогда она еще не делала пластические операции и не красила волосы яркими цветами.

"Что нашла! 16 и 32!" – подписала фото звезда.

Анастасия Покрещук до и после пластики / instagram.com/_just__queen_

К слову, звезда сравнила, как она выглядела тогда и как выглядит сейчас. Настю совсем не узнать. На втором фото у нее уже сделаны скулы и накаченные губы. Также у звезды изменилась форма подбородка.

К слову, даже фанаты Насти признались, что не узнали бы ее на фото, где ей 16 лет. Некоторые же поклонники звезды сравнили ее с Патрицией Реджани.

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