Украинка с самыми большими скулами в мире показала лицо без фильтров и макияжа

Фанаты засыпали блогершу комплиментами.
Обладательница самых больших скул в мире Анастасия Покрещук показала, как выглядит без макияжа.
Фанаты блогерши привыкли ее видеть в ярком образе. Впрочем, она опубликовала на своей странице в Instagram фото, на которых изображена без капли декоративной косметики. К слову, фильтры звезда тоже решила не использовать. Свои яркие розовые волосы Анастасия собрала в косичку.
"Ни макияжа, ни фильтров. Скулы красные, потому что давление высокое сегодня", — подписала фото знаменитость.
Поклонники звезды были просто ошарашены. Они отметили, что ей очень идет такой образ.
- Красиво! Ты самая искренняя блогерша!
- Без желтого тонального крема вам гораздо лучше!
- Хоть и без макияжа, но ты очень хороша. Обожаю тебя!
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