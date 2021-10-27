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Украинка с самыми большими скулами в мире показала лицо без фильтров и макияжа

Украинка с самыми большими скулами в мире показала лицо без фильтров и макияжа

Анастасия Покрещук / instagram.com/_just__queen_

Фанаты засыпали блогершу комплиментами.

Обладательница самых больших скул в мире Анастасия Покрещук показала, как выглядит без макияжа.

Фанаты блогерши привыкли ее видеть в ярком образе. Впрочем, она опубликовала на своей странице в Instagram фото, на которых изображена без капли декоративной косметики. К слову, фильтры звезда тоже решила не использовать. Свои яркие розовые волосы Анастасия собрала в косичку.

Анастасия Покрещук без макияжа / © instagram.com/_just__queen_
Анастасия Покрещук без макияжа / instagram.com/_just__queen_

"Ни макияжа, ни фильтров. Скулы красные, потому что давление высокое сегодня", — подписала фото знаменитость.

Анастасия Покрещук без макияжа / © instagram.com/_just__queen_
Анастасия Покрещук без макияжа / instagram.com/_just__queen_

Поклонники звезды были просто ошарашены. Они отметили, что ей очень идет такой образ.

  • Красиво! Ты самая искренняя блогерша!
  • Без желтого тонального крема вам гораздо лучше!
  • Хоть и без макияжа, но ты очень хороша. Обожаю тебя!

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