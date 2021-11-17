Украинка с самыми большими скулами в мире показала обнаженную грудь после маммопластики

Украинка с самыми большими скулами в мире показала обнаженную грудь после маммопластики

Настя умеет удивить своих поклонников.

Украинка с самыми большими скулами в мире Анастасия Покрещук, которая недавно увеличила грудь, никак не насладится новыми формами.

Блогерша максимально откровенна со своими подписчиками, поэтому горячие кадры в ее Instagram – не редкость. Так, на этот раз звезда Сети разместила фотографию, на которой предстала топлесс в самих трусиках. Настя, обмазанная пантенолом, похвасталась фигурой, в частности, упругими ягодицами и немалым бюстом.

Анастасия Покрещук / instagram.com/_just__queen_

"С пантенолом малость перебор", – прокомментировала сообщение Покрещук.

Поклонники звезды, как всегда, были щедры на комплименты. Они отметили, что блогерша потрясающая.

Красота, хоть и с жертвами

Вы так красива

Мне кажется, тебя чем не намажешь, ты будешь ох***ная

Очень сексуально

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