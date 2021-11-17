Украинка с самыми большими скулами в мире показала обнаженную грудь после маммопластики

Настя умеет удивить своих поклонников.
Украинка с самыми большими скулами в мире Анастасия Покрещук, которая недавно увеличила грудь, никак не насладится новыми формами.
Блогерша максимально откровенна со своими подписчиками, поэтому горячие кадры в ее Instagram – не редкость. Так, на этот раз звезда Сети разместила фотографию, на которой предстала топлесс в самих трусиках. Настя, обмазанная пантенолом, похвасталась фигурой, в частности, упругими ягодицами и немалым бюстом.
"С пантенолом малость перебор", – прокомментировала сообщение Покрещук.
Поклонники звезды, как всегда, были щедры на комплименты. Они отметили, что блогерша потрясающая.
- Красота, хоть и с жертвами
- Вы так красива
- Мне кажется, тебя чем не намажешь, ты будешь ох***ная
- Очень сексуально
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