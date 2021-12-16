Украинка с самыми большими скулами в мире показала себя 18-летней и призналась, жалеет ли о пластике

Украинка с самыми большими скулами в мире показала себя 18-летней и призналась, жалеет ли о пластике

Звезда показала себя до пластики.

Обладательница самых больших скул в мире Анастасия Покрещук ответила на вопросы своих поклонников.

В частности, в Instagram-stories у звезды поинтересовались, жалела ли она когда-нибудь о том, что сделала так много пластических операций и хотела бы вернуть свою внешность. На что Настя дала ясно понять, что не нравилась себе раньше.

Анастасия Покрещук до и после пластики / instagram.com/_just__queen_

Блогерша опубликовала фото, на котором ей всего 18 лет. Тогда звезда еще не ложилась под нож пластического хирурга. Настя ответила, что точно не хотела бы вернуть свою внешность.

Анастасия Покрещук до и после пластики / instagram.com/_just__queen_

Также звезда показала фото, где ей 21 год. Сама же она убеждена, что сейчас выглядит лучше, чем раньше.

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