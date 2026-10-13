Украинка с самыми большими скулами в мире показала свое лицо до всех пластических операций

Анастасия Покрещук

Реклама

Обладательница самых больших скул в мире, украинская блогерша Анастасия Покрещук показала свое лицо до всех пластических операций.

Звезда Сети неоднократно ложилась под нож пластического хирурга. Анастасия Покрещук откровенно показывает все свои трансформации. Вместе с тем блогерша не стыдится показать архивные фотографии, где появляется вообще без пластики.

Реклама

На этот раз в Instagram-stories Анастасия Покрещук опубликовала кадр, на котором она изображена до всех пластических операций. Подписчики поинтересовались, как бы она охарактеризовала свою внешность тогда. Блогерша лаконично ответила: «Обычная».

Реклама

Анастасия Покрещук до пластических операций

Какие пластические операции делала Анастасия Покрещук

Анастасия Покрещук неоднократно ложилась под нож пластического хирурга. Самая известная ее трансформация — это увеличение скул. Также Анастасия Покрещук делала маммопластику. Более того, чтобы достичь желаемого результата, знаменитости пришлось перенести и не одну операцию. Еще она удалила комки Биша.

Кроме того, Анастасия Покрещук делала липосакцию и моделирование фигуры, в частности, кубики пресса на животе. Еще блогерша увеличила ягодицы — вставила имплант и изменила форму.

Кстати, в этом году Анастасия Покрещук неожиданно решила избавиться от скул. Сейчас блогерша делает необходимые процедуры и постепенно возвращает естественный вид.

Анастасия Покрещук после пластических операций / © instagram.com/justqueen8888

Напомним, недавно супруга певца Виктора Павлика показала себя до пластических операций. Блогерша Екатерина Репяхова честно призналась, что изменила в себе.

Реклама

Новости партнеров