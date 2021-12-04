Украинка с самыми большими скулами в мире рассказала о своей первой любви

Звезда впервые влюбилась в 19 лет.
Обладательница крупнейших скул в мире Анастасия Покрещук решила ответить на вопросы своих поклонников.
В частности, фанатов интересовала личная жизнь знаменитости. В Instagram-stories Настю попросили, чтобы она рассказала о своей первой любви.
Блогерша откровенно поделилась, что впервые влюбилась, когда ей было 19 лет. Впрочем, звезда говорит, что это была "настоящая драма".
"И, конечно же, была драма. Это был первый и последний раз, когда я страдала из-за мужчин", — ответила Настя.
Кстати, звезда рассказала, как собирается праздновать Новый год. Знаменитость говорит, что останется до полуночи дома с семьей, а уже потом будет ехать праздновать с друзьями.
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