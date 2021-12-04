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Украинка с самыми большими скулами в мире рассказала о своей первой любви

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Украинка с самыми большими скулами в мире рассказала о своей первой любви

Анастасия Покрещук / instagram.com/_just__queen_

Звезда впервые влюбилась в 19 лет.

Обладательница крупнейших скул в мире Анастасия Покрещук решила ответить на вопросы своих поклонников.

В частности, фанатов интересовала личная жизнь знаменитости. В Instagram-stories Настю попросили, чтобы она рассказала о своей первой любви.

Блогерша откровенно поделилась, что впервые влюбилась, когда ей было 19 лет. Впрочем, звезда говорит, что это была "настоящая драма".

Анастасия Покрещук рассказала о своей первой любви / © instagram.com/_just__queen_
Анастасия Покрещук рассказала о своей первой любви / instagram.com/_just__queen_

"И, конечно же, была драма. Это был первый и последний раз, когда я страдала из-за мужчин", — ответила Настя.

Кстати, звезда рассказала, как собирается праздновать Новый год. Знаменитость говорит, что останется до полуночи дома с семьей, а уже потом будет ехать праздновать с друзьями.

Анастасия Покрещук рассказала, как будет праздновать Новый год / © instagram.com/_just__queen_
Анастасия Покрещук рассказала, как будет праздновать Новый год / instagram.com/_just__queen_

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