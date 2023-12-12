Украинка с самыми большими скулами в мире сделала очередную пластическую операцию и ошеломила результатом

В этот раз блогерше вставили имплант в ягодицы.

Обладательница самых больших скул в мире, украинская блогерша Анастасия Покрещук решилась на очередную пластическую операцию.

Хирургическое вмешательство звезде Сети сделали в Стамбуле, Турция. Свое тело знаменитость доверяет местным врачам с 2020 года. На этот раз Анастасия прибегла к глютеопластике.

Анастасия Покрещук / Фото: instagram.com/justqueen8888

Блогерше в ягодицы вставили силиконовые импланты объемом 655 мл. Раньше Покрещук уже делала глютеопластику. Однако тогда импланты были гораздо меньше. Сейчас же у блогерши в ягодицах жесткий силикон, который вырезали специально под ее фигуру.

Анастасия Покрещук / Фото: instagram.com/justqueen8888

"Понятно, что большие – 655 мл. Я сначала хотела 500 мл, но было 360 мл, потому что ткань должна растянуться. Потом посмотрела на девушек, у которых 600 мл, и мне вставили 655 мл. Это уникальный имплант – жесткий силикон. Его можно вырезать под твое тело, оно еще все вырезалось под меня, потому что я слишком худая", — объяснила блогерша.

Анастасия Покрещук / Фото: instagram.com/justqueen8888

Также Покрещук уже похвасталась результатом. Как уверяет блогерша, теперь у нее более женственные и округлые ягодицы, словно она только что вышла из спортзала.

"Ягодицы более женственные, более округлые и больше выпирают", — прокомментировала Покрещук.

Анастасия Покрещук / Фото: instagram.com/justqueen8888

Между тем мнения пользователей в комментариях разделились. Одни поддержали Покрещук, а другие раскритиковали, мол, это уже слишком.

Напомним, недавно певица Тоня Матвиенко удивила кардинальными переменами во внешнем виде. Знаменитость осветила брови и рассказала, как похудела на 10 килограммов.

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