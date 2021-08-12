Украинка с самыми большими скулами в мире: сексуальные фото блогера в бикини

Анастасия Покрещук следит за своим внешним видом.
Украинский блогер Анастасия Покрещук, которая прославилась своими самыми большими скулами в мире, тщательно следит за внешним видом.
Подтверждением этому являются многочисленные фотографии знаменитости в Instagram, на которых она хвастается безупречной фигурой в бикини, а также соблазнительных нарядах. Девушка частенько проводит время в спортзале, поэтому с завидной регулярностью демонстрирует прокачанный пресс и подтянутые формы.
Предлагаем вашему вниманию самые соблазнительные фото обладательницы самых больших скул в мире Анастасии Покрещук.
Отметим, что на днях Анастасия Покрещук показала, как выглядела до пластики. Блогер призналась, что такой, как раньше, себе не нравилась, а скулы себе увеличила собственноручно и размышляет над тем, чтобы еще добавить им объема.