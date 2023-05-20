Украинка с самыми большими скулами в мире шокировала, как сама себе делает уколы красоты

Обладательница самых больших скул в мире, украинская блогерша Анастасия Покрещук ошеломила подписчиков.

В этот раз звезда Сети показала, как собственноручно делает уколы красоты. В своем Instagram Настя опубликовала видео, где взяла шприц и сама уколола инъекцию в лицо. На черно-белых кадрах видно, что в местах, где Покрещук делала уколы, начала выступать кровь.

Анастасия Покрещук / Фото: instagram.com/justqueen8888

"Процедуры", — коротко подписала ролик блогерша.

Кстати, на видео Покрещук предстала без единой капли декоративной косметики.

Анастасия Покрещук / Фото: instagram.com/justqueen8888

Подписчики блогерши были просто ошеломлены увиденным. Некоторые пользователи восхищались такой откровенностью Насти, а некоторые же осудили ее за очередные эксперименты над внешним видом.

Человек живет в кайф! Не такая, как все. Общество набрасывает шаблоны внешнего вида. Я за любой двигатель. Критикуют серые мыши и зануды.

И что с того… Атрофируются ткани и больше ничего потом с собой сделать не сможет

Это, конечно, все интересно, и вы мне нравитесь. Вы не такая, как все, живете в кайф. Но это вообще безопасно самой себе колоть, может, конечно, есть медицинское образование…

Так выглядит дисморфофобия.

Напомним, многие знаменитости делают себе уколы красоты и пластические операции. У некоторых изменения во внешности почти не заметны, а некоторых просто не узнать. Например, недавно звезда романтических комедий 80-х Мэг Райан впервые за длительное время вышла на публику и напугала своим изуродованным пластикой лицом.

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