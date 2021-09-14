Украинка с самыми большими скулами в мире снова прибегла к пластической операции

Украинка с самыми большими скулами в мире снова прибегла к пластической операции

На этот раз Анастасия Покрещук решила увеличить грудь.

Обладательница самых больших скул в мире, украинский блогер Анастасия Покрещук снова легла под нож пластического хирурга.

На странице в Instagram Покрещук похвасталась тем, что во второй раз увеличила себе грудь. Она говорит, что от природы грудь у нее слишком маленькая, а она всегда хотела большую. Поэтому обратилась за помощью к пластическому хирургу.

Анастасия Покрещук увеличила грудь / instagram.com/_just__queen_

Однако, желаемый объем груди удалось сделать не с первого раза, ведь нужно было время на то, чтобы кожа растянулась. Но через полгода знаменитость достигла своего и вставила себе имплант желаемого размера.

Операцию блогер делала в одной из клиник Стамбула. Уже через четыре часа после хирургического вмешательства Анастасия танцевала и пела в своей палате.

Анастасия Покрещук в больнице / instagram.com/_just__queen_

"Я очень счастливая и хорошо себя чувствую", — поделилась звезда.

Напомним, недавно Дмитрий Жук шокировал глубокой раной на руке и показал, как ему снимали швы. Танцовщика ждет длительная реабилитация.

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