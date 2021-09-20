Украинка с самыми большими скулами в мире станцевала в стрингах через неделю после операции

Украинка с самыми большими скулами в мире станцевала в стрингах через неделю после операции

Анастасия Покрещук увеличила грудь.

Обладательница самых больших скул в мире Анастасия Покрещук, которая недавно снова легла под нож пластического хирурга, показалась через неделю после операции.

В своем Instagram украинский блогер разместила видео, на котором потанцевала на камеру в красных стрингах, компрессионных чулках и лифе, поскольку увеличила грудь. Звезда Сети похвасталась упругими ягодицами, стальным прессом и стройной фигурой.

"8-й день после моей операции! Отеки после липо почти прошли, остались синяки. Грудь конечно ещё отёкшая и огромная", — поделилась блогера.

В комментариях пользователи поинтересовались, прибегала ли Настя к увеличению ягодиц. Блогерша дала утвердительный ответ.

Напомним, недавно модель с 15 размером груди Мила Кузнецова в купальнике едва прикрыла огромную грудь. Звезда Сети представила себя спасительницей Малибу.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку