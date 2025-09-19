ТСН в социальных сетях

Украинка спела с Галкиным известный хит за границей и оказалась в эпицентре скандала — видео

Артист отыграл корпоратив для украинцев и возмутил Сеть.

Максим Галкин выступил перед украинцами

Российский юморист и телеведущий Максим Галкин засветился в компании украинцев.

Шоумен, который осудил кровавую агрессию РФ, выступил для украинцев за рубежом. В частности, во время праздничного вечера уже традиционно исполнил хит Степана Гиги "Цей сон". Счастливая публика от начала трека начала подтанцовывать и подпевать знакомые строки. Так, одна из гостей решила опубликовать фрагмент развлечений с Галкиным в TikTok.

Украинка Ольга с ником olyarakutska показала шоумена и себя. В то же время девушка поделилась впечатлениями и с восторгом написала: "Извините за мой крик на фоне, но когда Галкин поет Гигу со мной, меня разорвало изнутри". А в подписи под видео оставила шуточную фразу: "Мой сон при температуре 40".

В комментариях украинцы разделились на два лагеря. Одни разделили счастливый момент Ольги, а другие же раскритиковали ее за совместные развлечения с россиянином, несмотря на его позицию.

  • Пойте, танцуйте, кричите, ведь мы живем только раз!

  • Поскакала бы ты в Украине?.. Вряд ли.

  • Талантливый человек талантлив во всем. Браво Максиму и уважение от Украины!

  • Мне стыдно, что эти люди жили со мной в одной стране

Напомним, недавно певицу Jerry Heil раскритиковали в Сети за опрометчивую фразу о ментальном здоровье. После хейта она сделала заявление и объяснила свою позицию.

