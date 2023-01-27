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Украинка Таня Муиньо сняла откровенный провокационный клип для Сэма Смита с костюмами от FROLOV

Украинка Таня Муиньо сняла откровенный провокационный клип для Сэма Смита с костюмами от FROLOV

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1448
Время на прочтение
1 мин
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Украинка Таня Муиньо сняла откровенный провокационный клип для Сэма Смита с костюмами от FROLOV

Певец признался, что мечтал поработать с режиссером.

Украинская клипмейкер Таня Муиньо снова ошеломила новой работой. На этот раз режиссер создала провокационное видео для британского певца Сэма Смита.

Клип на песню I'm Not Here To Make Friends появился на YouTube-канале исполнителя. По сюжету Сэм в роскошном платье, похожем на большое розовое облако, заглянул на откровенную вечеринку в настоящий дворец, где его уже ждали гости в дерзких нарядах и соблазнительные танцы.

Над некоторыми образами в клипе, в частности, над корсетами мужчин с вырезом на ягодицах в виде сердец, поработал известный украинский дизайнер FROLOV. Именно он создал платье для недавнего концерта Бейонсе в Дубае.

В своем Instgaram Сэм Смит признался, что всегда мечтал поработать над клипом именно с Муиньо и поблагодарил украинской команде за столь роскошную видеоработу.

"Это видео сказочное, экстравагантное, квир и все, что между этим. Создать это вместе с Таней Муиньо было мечтой. Надеюсь, это доставит вам чистую радость", — написал звезда.

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Дата публикации
Просмотры
1448
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