Украинка Таня Муиньо сняла яркий эмоциональный клип на звездный дуэт Элтона Джона и Бритни Спирс

Певица Бритни Спирс ярко вернулась в шоу-бизнес с зажигательным хитом с Элтоном Джоном — Hold Me Closer. И вот наконец звездный дуэт представил не менее яркий клип, снятый украинским режиссером Таней Муиньо.

Съемка видеоработы проходила в Мехико. К сожалению, Спирс и Джон в клипе не появилась, но зрителей ждали невероятные локации и эмоциональная хореография, за которую, кстати, отвечал один из лучших танцоров мира Джейкоб Джонас.

Отдельно следует отметить то, что в своей работе — в костюмах и цветной окраске кадра — Муиньо использовала преимущественно синие и желтые оттенки.

"Это потрясающее танцевальное видео на песню Hold Me Closer, снятое в Мехико обладательницей многих наград Таней Муиньо, прекрасно передает неизмеримое чувство близости, которого так не хватает мира в суматохе и хаосе последнего времени", — представил клип на YouTube Элтон Джон.

Сама же режиссер призналась, что для нее сотрудничество с Элтоном и Бритни было давней мечтой.

"Для меня это были эмоциональные съемки, поскольку я выросла вместе с Бритни. После просмотра "Slave For You" я решила, что хочу стать видеорежиссером. Элтон Джон – это икона, которую я и весь мир слушали, когда росли", – поделилась Таня. .

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