Украинка Таню Муиньо покоряет США: кому из иностранных звезд одесситка снимала клипы

С украинским режиссером Таню Муиньо сотрудничало немало мировых знаменитостей с известным именем, у нее немало престижных наград и она одна из востребованных клипмейкеров.

Начинала свой карьерный путь девушка в Украине. Хотя в одесситки образование по специальностям мировая экономика и программирование, работать в этих сферах ей не пришлось. Таню занялась фотографией, дизайном одежды, режиссурой и съемками клипов, что и принесло ей безумный успех.

Таню Муиньо / Фото: instagram.com/tanumuino

Первой работой Муиньо стал клип 2013 года для певца ROZHDEN на песню под названием "Знаешь". Видеоработа режиссера набрала на YouTube более четырех миллионов просмотров.

Дальше Таню начала активно сотрудничать с украинскими артистами. В частности, Муиньо делала клипы для Евы Бушминой, группы "Время и Стекло", Насти Каменских, Мишель Андраде, Веры Брежневой, Нади Дорофеевой. Больше всего режиссер сотрудничала с мультиартистом Дмитрием Монатиком. Таню создала для MONATIK 14 клипов, среди которых "Кружит", "Love it ритм", "Выходной" и другие.

На мировой рынок Муиньо вышла в 2019 году, когда сняла клип на трек Small talk для американской певицы Кэти Перри. Видеоработа набрала более 33 млн просмотров на YouTube. После клипа для Кэти Перри многие мировые знаменитости захотели сотрудничать с Таню. Впрочем, режиссер соглашается лишь в том случае, когда ей нравится песня, в другом – она откажется, каким бы знаменитым и популярным артист не был.

Сотрудничала Таню и с британским певцом Yungblud. В частности, артистка делала клипы на песни Cotton Candy и Fleabag, съемки последнего происходили в Киеве.

Одной из знаковых работ Таню является клип на песню американской исполнительницы Cardi B - Up. Видеоработа набрала на YouTube более 250 миллионов просмотров. Кстати, Cardi B сама связалась с Муиньо и предложила ей сотрудничество.

В арсенале режиссера есть клип на песню американского рэпера Lil Nas X – Montero. За эту работу Таню одержала победу в престижной американской музыкальной премии American Music Awards. Сам клип набрал на YouTube более 517 миллионов просмотров.

Также Таню была режиссером клипов таких исполнителей, как Post Malone, The Weeknd, Lizzo, Розалия и другие.

Одной из последних работ Муиньо стала видеоработа на песню британского певца Гарри Стайлса – As It Was. Клип режиссера победил в номинации "Лучшее поп-видео" на MTV Video Music Awards 2022.

Недавно британский певец Сэм Смит выпустил клип на песню I'm Not Here To Make Friends. Режиссером видеоработы была именно украинка Таню Муиньо, с которой исполнитель давно мечтал поработать. Клип на трек получился довольно провокационным и откровенным, но в то же время увлекательным и с авторским стилем клипмейкера. Кстати, над этим клипом работал известный украинский дизайнер FROLOV, который создал часть образов для самого исполнителя и его балета.

