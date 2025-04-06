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- Гламур
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Украинка Таню Муиньо стала победительницей престижной награды Hollywood Music Video Awards за клип для Леди Гаги
Клипмейкер завоевала награду в категории "Режиссер года".
Всемирно известный украинский режиссер и дизайнер Таню Муиньо стала победительницей Hollywood Music Video Awards .
Клипмейкер завоевала награду в номинации "Режиссер года". Об этом знаменитость объявила в своем Instagram, а также похвасталась полученной статуэткой. Победу Муиньо одержала благодаря снятом клипу для американской певицы Леди Гаги.
Режиссер создала видео для песни исполнительницы Disease, которая вошла в ее седьмой альбом LG7. В мрачном клипе Леди Гага противостоит внутренним демонам, которым с помощью страхов удается ее покорить. Впрочем, певица в видео продолжает борьбу за возобновление контроля.
Кстати, Hollywood Music Video Awards – это не первая награда Таню Муиньо за этот клип. Ранее она одержала победу на MTV Video Music Awards Japan в номинации "Лучшее видео сольного исполнителя".
Отметим, Таню Муиньо – одесситка, которая стала всемирно известной своими клипами. Звезда сотрудничала с такими звездами, как Дуа Липа, Cardi B, Кэти Перри, Гарри Стайлс, The Weeknd и многие другие. Знаменитости охотно обращаются к Муиньо, ведь ее клипы становятся хитами и собирают немало просмотров.