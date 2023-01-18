Украинка зарядила тарелкой в российскую телеведущую Дану Борисову

Женщина попала посудой в путинистку во время отдыха в Таиланде.

Российская телеведущая-путинистка Дана Борисова пожаловалась на украинку, которая не словом а делом показала, как следует обращаться с оккупантами где бы они ни были.

Не так давно Борисова отдыхала в Таиланде, где и получила на орехи. Одному из росЗМП ведущая рассказала, что во время завтрака украинка взяла тарелку и швырнула ее в россиянку.

"Единственным проявлением негатива был выпад со стороны украинки, которая приехала с ребенком. Она во время завтрака швырнула в нас тарелку, когда мы начали разговаривать с дочерью", — пожаловалась путинистка.

Дана Борисова / Фото: instagram.com/danaborisova_official

Также она добавила, что искренне не понимает, почему женщина из Украины, в которой полномасштабную войну развернула Россия и убивает мирных людей, так поступила.

В то же время Борисова поторопилась подчеркнуть, что она поддерживает российскую власть и считает, что страна-террористка "все делает правильно".

Отметим, что 7 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел санкции против 119 человек, поддерживающих кровавую политику путина. Среди них оказались и артисты-предатели: Лолита Милявская, певец Филипп Киркоров, ведущая Дана Борисова, певец Сергей Лазарев, ведущая Жанна Бадоева и многие другие.

Напомним, что на днях известный российский блогер Михаил Литвин рассказал об инциденте, который с ним произошел во время отдыха в Швейцарии. Там наглого блогера поставили на место поляки, ехавшие с ним в одной кабинке. Услышав, что мужчина говорит по-русски, туристы из Польши поинтересовались, откуда он. Узнав, что из России, поляки "разнесли" россиянина.

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