Украинку на конкурсе "Мисс Вселенная 2023" заставили сидеть возле россиянки: реакция нашей участницы

Девушка из страны-агрессорки делала вид, будто ничего и не произошло.
Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная 2023", певица Ангелина Усанова оказалась за столом с россиянкой на вечеринке, посвященной конкурсу, в Сальвадоре, Центральная Америка.
Соответствующее видео появилось на официальных страницах "Мисс Вселенная 2023" в Instagram. На нем видно, что украинка совсем не в восторге от такого "соседства" и возмущена поступком организаторов мероприятия. В то время, когда все вокруг приветливо улыбались, украинка выразила свое недовольство нахмуренным выражением лица. Ее взгляд был устремлен в пол, а сама она избегала поворота в сторону сидевшей рядом россиянки.
Почему именно так организаторы события распределили участниц, активным пользователям остается только догадываться.
К слову, Усанова была одета в сине-желтое платье с серебристыми элементами и вырезом на ноге. Из изысканного наряда также были видны золотистые колосья сверху. Дополнила образ мисс Украины миниатюрная сумочка. На россиянке же было короткое бордовое платье с открытыми плечами.
Интересно, что когда каждая участница поочередно представляла себя и свою страну, россиянка тоже отличилась шаблонными фразами о "великой русской культуре". За это ей безумно поаплодировали гости вечеринки.
Это вызвало большой общественный резонанс.
Сам международный конкурс "Мисс Вселенная 2023" состоится 18 ноября 2023 года в Сан-Сальвадоре.
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