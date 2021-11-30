Украинская актриса Иванна Сахно снимется в голливудском сериале "Звездные войны: Асока"

Она сыграет нового персонажа.

Украинка и голливудская звезда Иванна Сахно получила роль в сериале "Звездные войны: Асока".

Артистка сыграет в ленте нового персонажа. Съемки сериала начнутся уже в марте 2022 года, а дата премьеры пока неизвестна. Впрочем, фильм будет транслироваться на американской стриминговой платформе Disney+, пишет издание Deadline.

Иванна Сахно / Associated Press

К слову, в сериале покажут историю колоритного персонажа из вселенной Звездных войн, по имени Асока Тано. В ленте также снимутся Розарио Доусон, которая сыграет роль Асоки Тано, и Наташа Лю Бордиццо, которая превратится в Сабину Врен.

Напомним, Иванна Сахно – голливудская актриса украинского происхождения. Она снималась в таких лентах, как ситком "Леся+Рома", биографический фильм "Иван Сила", блокбастер "Тихоокеанский рубеж: Восстание", комедия "Шпион, который меня бросил", триллер "Пик страха".

Известно, что с 2013 актера живет и работает в США.

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