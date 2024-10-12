Украинская актриса Кузнецова призналась, как избавляется от имущества в РФ во время войны: "В процессе"

Украинская актриса, звезда сериала "Кухня" Екатерина Кузнецова высказалась о своем имуществе, которое приобрела за время работы в Москве еще до войны.

Так, артистка после начала полномасштабного вторжения отреклась от всего, что ее связывало с государством-террористом. И первые дни войны на Родине застала в отпуске с возлюбленным-россиянином Максимом Аплиным, который тоже стал на сторону Украины. Как говорит Екатерина, тогда с ней был только один чемодан, а в московской квартире осталось все остальное, в том числе и два кота. Поэтому ей понадобилась помощь друзей для перевозки всего необходимого на Тенерифе, где она сейчас живет.

"Я ехала просто в отпуск. Взяла с собой чемодан с тремя платьями и двумя купальниками. С моими котами (а у меня их – два) осталась подруга. Когда поняла, что не вернусь, начала просить друзей – своих и мужа, выезжавших из страны, привозить мои вещи. И понемногу я их собрала. А в мае муж меня спрашивает: "А что ты хотела бы на свой день рождения?". Я расплакалась: "Хочу забрать котов, машину и свою постель". Он говорит: "Хорошо, поеду". И он это сделал, представляете? Я прилетела их встречать в Варшаву. Мы с мужем погрузили своих котов в машину и преодолели 4700 километров на автомобиле и 9 часов паромом. Столько занимает дорога от Польши до Тенерифе", – рассказала актриса в интервью oboz.ua.

Екатерина Кузнецова с избранником / Фото: instagram.com/katykino

В свою очередь, с помощью знакомых Кузнецова продала все бытовые вещи из квартиры и сейчас в процессе окончательной продажи жилья в Москве. К слову, с начала войны украинка не въезжала в Россию.

"Параллельно продавала технику из квартиры, конечно, совсем не по той цене, которую они стоили. Велосипед, самокат, чайники, тостеры – все разобрали. Продажа квартиры тоже в процессе", — добавила Екатерина.

Напомним, недавно Екатерина Кузнецова рассказала об отношении к коллегам-россиянам, с которыми снималась в сериале "Кухня" и с кем продолжает дружить.