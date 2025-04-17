Украинская актриса Кузнецова призналась, что произошло с ее квартирой в Москве: "Уже с ней попрощалась"

Екатерина Кузнецова

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Украинская актриса Екатерина Кузнецова призналась, что произошло с ее квартирой в Москве

Имуществом в РФ артистка обзавелась еще до начала полномасштабной войны, ведь жила и работала в стране-агрессоре. После того как российские захватчики вторглись на территорию Украины, актриса находилась не в России и туда больше не вернулась. Действия кремлевской власти Кузнецова осудила. От квартиры в Москве знаменитость решила избавиться. Теперь актриса в процессе, чтобы продать недвижимость. Правда, в интервью Славе Демину Екатерина говорит, что хоть слишком больших проблем нет, но в глубине души с квартирой уже попрощалась.

"В процессе продажи. Надеюсь, что все будет нормально, не знаю, но где-то в глубине души я уже с ней попрощалась, хотя это неправильно. Я могу ее продать, но там есть вопросы, которые я сейчас решаю. На момент, когда началось полномасштабное вторжение, я в той квартире проживала три года, а мне нужно было прожить пять лет для того, чтобы я не попадала на какие-то налоги. Но сейчас там возникли другие вопросы, потому что у меня паспорт украинский, но не могу сказать, что у меня какие-то сильные проблемы", - делится артистка.

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Екатерина Кузнецова / © instagram.com/katykino

Также Екатерина Кузнецова рассказала о доходах и расходах. Актриса признается, что особо не считает средства. На вещах первой необходимости знаменитость не экономит. Тратит Кузнецова на бензин для авто, продукты, помогает бабушке, покупает подарки родителям. Заработок у актрисы ежемесячно разный, а вот на комфортное проживание звезде хватит до двух тысяч долларов.

"Не считала растраты и заработок. Я просто не трачу средства на какой-то хлам, стараюсь всегда откладывать на черный день. Когда я покупаю продукты, я не смотрю, сколько они стоят. Сейчас я трачу на свой быт свыше тысячи долларов. Бензин и продукты – это те вещи, которые нужно постоянно заполнять, поэтому я стараюсь себя не ограничивать в этом, чем-то помогаю бабушке, родители средства не берут, поэтому я компенсирую подарками. Заработок разный, а в месяц мне нужно полторы-две тысячи долларов", - поделилась знаменитость.

Напомним, недавно певица Светлана Тарабарова честно рассказала о своем заработке. Артистка призналась, как он уменьшился во время войны.