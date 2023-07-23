Украинская актриса рассказала, наказала ли россиянку, которая в Турции швырнула ее 3-летнюю дочь

Украинская актриса Елена Светлицкая рассказала, чем закончился конфликт между ней и россиянкой, толкнувшей 3-летнюю дочь артистки в лифте в Турции.

По словам Светлицкой, после этого инцидента она ежедневно ходила к администрации отеля, чтобы узнать, не нашли ли они эту женщину:

"О ситуации рассказала администрации гостиницы. Потому считаю, что любая агрессия должна быть наказана. Они посочувствовали, сказали, так не должно быть и надо сделать ей предупреждение. Каждый день я подходила и спрашивала нашли ли они эту женщину и поговорили ли с ней. На что администраторы говорили, что пока не нашли ее". И на видео в лифте ее не было видно", - поделилась Светлицкая.

Актриса также отметила, что когда она подходила в последний раз, то администратор ей на чистом русском ответила, что это конфликт между гостями и они должны уладить его самостоятельно:

"Я спросила, не россиянка ли она случайно. После чего она резко встала и вышла… Для меня эта ситуация яркий пример того, как большинство мира реагирует на агрессию эрефии в Украине. Они соболезнуют, говорят что это несправедливо, а потом поздравляют с днем русского языка и подчеркивают, что это конфликт не мировой, а между двумя странами", - добавила Светлицкая.

Елена Светлицкая с дочерью / Фото: instagram.com/olena_svitlytska

Актриса подчеркнула, что эта ситуация еще раз доказывает, что украинцам следует полагаться только на самих себя и максимально помогать ВСУ.

"Я свою честь и честь своего ребенка отстояла. Руки мыли долго, потому что к моей маленькой украиночке прикоснулось нечто неприятное. То, что не знает, что "каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность", – отметила Елена.

Напомним, инцидент произошел во время отдыха актрисы Елены Светлицкой в Турции. Она вошла в лифт со своими маленькими детьми и ее 3-летняя дочь нажала кнопку. В лифт успела зайти россиянка, которая услышав, что девочка говорит по-украински, схватила ее за руку и отшвырнула.

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