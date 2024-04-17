Украинская актриса высказалась о браке с мужем-путинистом и общается ли с ним во время войны

Украинская актриса Зоряна Марченко, которая недавно рассказала о новом романе, высказалась о браке с мужем-путинистом, российским актером Александром Ведменским.

Артистка вообще не планировала создавать семью с россиянином, однако узнала, что беременна, и решила рожать. Ведменский отказался переезжать в Киев, поэтому актриса отправилась с ним в Россию. Мужчина в свою очередь заверил Марченко, что в РФ у них прекрасно сложится семейная жизнь.

Зоряна Марченко и Александр Ведменский / Фото: скриншот с видео

"В тот момент, когда мне меньше всего хотелось чего-то серьезного, я узнала, что беременна. Отец Агаты, Александр Ведменский, он живет там (в России – прим. ред.). Мы были официально женаты полтора-два года. Он мне сказал, что я не хочу жить в Киеве, я хочу жить там, поэтому мы поехали туда. В тот момент я приняла решение, что надо ехать за отцом моего ребенка. Тем более, он меня заверил, что все будет хорошо, все есть, все будет окей", — рассказала артистка в интервью Алине Доротюк.

Впрочем, как говорит Марченко, в РФ у них вообще ничего не складывалось. Муж оставил ее с маленьким ребенком, а сам пошел учиться к путинисту Михалкову. Актриса говорит, что тогда просто осталась одна, а Александра почти круглосуточно не было дома.

Александр Ведменский / Фото: скриншот с видео

"Там ничего не было для того, чтобы создавать семью. Когда я уже перевезла туда все свои вещи, он сказал, что идет учиться Михалкову. Он сказал, что ты должна меня поддерживать, я пойду. Ну, и он пошел. Для меня это была измена. Он меня бросил, я была 24/7 сама. Я ни с кем не общалась, никуда не ходила. Я была просто с ребенком дома сама", – поделилась артистка.

Зоряна Марченко тогда поняла, что семейная жизнь не складывается. Артистка заработала немного денег, забрала дочь и вернулась в Украину.

"Мы начали снимать второй сезон проекта "Челночницы", я поняла, что у меня появятся деньги, чтобы быть самостоятельной, независимой, ни у кого ничего не просить", — вспомнила актриса.

Зоряна Марченко / Фото: instagram.com/zorya_marchenko

В настоящее время Зоряна Марченко не общается с бывшим мужем. Единственное, когда началась полномасштабная война, он с ней связывался и хотел забрать в Россию. Актриса отказалась. Она выехала в Нидерланды, где два месяца жила с бывшей свекровью. В своих разговорах они не затрагивали тему войны.

"Мы с ним не общаемся. Мы с ним общались немного до полномасштабной войны из-за дочери. Он, бывало, сюда приезжал, потому что они встречались. После полномасштабной войны… Кстати, он первый человек, который в шесть утра мне позвонил. Я не знаю, как так, но, пожалуй, он что-то знал. Он сказал: "Ну как вы?". Он мне велел собираться. Он мне сначала предлагал, чтобы я ехала в Саратов, у него там есть дом. Я сказала: "В смысле, я поеду в страну, которая напала на мою? Это глупости!" – рассказала артистка.

Зоряна Марченко с дочерью / Фото: instagram.com/zorya_marchenko

С их общей 8-летней дочерью Агатой актриса тоже не запрещает общаться. Правда, девочка сама не хочет отвечать папе. Зоряна не настраивает ребенка против отца. Актриса убеждена, что девочка должна самостоятельно сделать выбор, но уже когда подрастет.

"Он пишет Агате. Она ему не отвечает, потому что она знает, что он там. Она говорит, что не знает, что ответить. Была бы моя воля, я бы уже давно бы поставила точку, но я не могу из-за ребенка. Она еще все же маленькая. Она не может полноценно анализировать, что она чувствует, как она к нему относится. Когда придет время, она будет сама делать выводы, сама принимать решение, общаться ли с ним", - высказалась артистка.

Зоряна Марченко с дочерью / Фото: instagram.com/zorya_marchenko

Напомним, недавно украинская певица Юлия Юрина высказалась о родителях-путинистах. Артистка рассказала об их телефонных разговорах и ссорах о войне в Украине.

Читайте также: