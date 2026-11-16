Украинская блогерша после побега с мужем за границу вывезла туда родителей: "Вы будете завидовать"

Таня Пренткович / © instagram.com/tanyaprentkovych

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Украинская блогерша Таня Пренткович похвасталась очередными переменами в жизни за рубежом. После громкого скандала с ее мужем Андреем Гонковским в Европу к ним переехали родители.

Так, в фотоблоге Пренткович рассказала, что родители переехали в Португалию два с половиной месяца назад и обустраивают себе комфортную жизнь. Для них она арендовала отдельное жилье всего в пяти минутах езды от собственного. Теперь родные могут видеться чуть ли не каждый день, а блогерша получила дополнительную помощь с бытом и воспитанием детей.

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«Это одно из самых лучших решений в нашей жизни. После услышанного вы будете немного завидовать. Два с половиной месяца назад родители переехали к нам в Португалию. Сейчас опишу, как выглядит наш день. Каждое утро мой папа забирает троих детей и везет их в школу. Мама помогает мне по дому и готовит ужин. Завидуете? Я уже сама себе завидую», — поделилась Таня.

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Таня Пренткович с мужем Андреем Гонковским / © instagram.com/tanyaprentkovych

Инфлюэнсер призналась, что уговорить родителей оставить привычную жизнь в Тернополе было непросто. Сначала супруги пытались убедить их преимуществами жизни за границей — без воздушных тревог, ракетных ударов и блэкаутов. Однако окончательным аргументом стала просьба о помощи.

«Я просто счастливый человек. Легко ли сделать так, чтобы они переехали? Нет, не легко. Ибо сначала мы продавали им идею комфортной жизни за границей, без блэкаутов и ракет над головой. Но этого было мало. В какой-то момент мы попросили о помощи, потому что устали», — рассказала Пренткович.

Теперь, по словам блогерши, у нее появилось больше времени на себя и работу, а у супругов — возможность чаще оставлять детей с бабушкой и дедушкой и отправляться в путешествия вдвоем. Таня поблагодарила родителей за поддержку и призналась, что давно мечтала о таком комфорте.

«Мама и папа, спасибо вам огромное. Я растрогалась. Это для нас очень ценно, и вы нам очень помогаете. Осуществилась еще одна мечта», — подытожила блогерша со слезами.

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Таня Пренткович / © instagram.com/tanyaprentkovych

Скандал с выездом Андрея Гонковского из Украины

Блогерша Таня Пренткович вместе с мужем Андреем Гонковским и детьми уже более двух лет живет в Португалии. Впрочем, начало их зарубежной истории сопровождалось громким скандалом, который украинцы вряд ли забыли.

В начале 2024 года блогерша отправилась с детьми на отдых на Мальдивы. Впоследствии там появился ее муж, хотя на тот момент в Украине уже продолжалась полномасштабная война, поэтому мужчина призывного возраста не мог выехать без законных оснований.

Тем не менее, Гонковский пересек границу, воспользовавшись разрешением на выезд для участия в благотворительном мероприятии за границей. Однако вместо выполнения заявленной миссии оказался на элитном курорте вместе с семьей.

Таня Пренткович с мужем Андреем Гонковским / © instagram.com/tanyaprentkovych

После того, как история получила огласку, мужчина объяснял обстоятельства своей поездки. Но скандал уже успел нанести репутационный удар супругам. В итоге семья решила не возвращаться в Украину и обустроила жизнь в Европе.

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За это время у Пренткович и Гонковского родилась дочь Ева, а старшие дети продолжили учебу за границей. Сама блогерша также постепенно избавляется от недвижимости в Украине: она продала свой особняк под Киевом. А еще в прошлом году рассказывала, что задумывается о приобретении собственного жилья в Лиссабоне.

Теперь к семейному комфорту в Португалии добавилась еще и помощь родителей. И пока Пренткович радуется возможности жить без воздушных тревог, блэкаутов и ежедневных бытовых хлопот, история с выездом ее мужа из Украины под предлогом благотворительной поездки остается одной из самых громких страниц биографии супругов.

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