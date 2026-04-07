Украинская модель шокировала, как оккупанты убили ее отца во время обстрела Никополя: "Он сгорел"

Ксения Шевченко

Реклама

Украинская блогер и модель Ксения Шевченко сообщила о страшной потере в семье — ее отец погиб в результате российского обстрела.

Трагический инцидент произошел 4 апреля во время атаки дронами по Никополю, что на Днепропетровщине. Российские оккупанты ударили прямо по местному рынку, где находились гражданские люди. В результате вражеского обстрела погибли по меньшей мере пятеро мирных жителей, еще более двух десятков — получили ранения.

О личной трагедии Ксения Шевченко рассказала в Instagram. Она обнародовала эмоциональный пост с фото, где поделилась жуткими деталями гибели отца и призналась, что теперь берет на себя ответственность за семью. Шевченко откровенно поделилась, что переживает сильную боль после кровавого преступления оккупантов, но пытается держаться несмотря ни на что.

Реклама

Последствия обстрела Никополя

Ксения Шевченко с отцом

«россия убила моего отца 04.04.2026 в 9:40 во время обстрела дронами в Никополе. Ему оторвало голову, а потом он сгорел. Он заботился о своей семье — жене, дочери и своих родителях (моих бабушку и дедушку). Теперь эту ответственность беру на себя. Сейчас мне нужны не сочувствия, а как можно больше работы. Я чувствую ненависть. Но я держусь и имею достаточно сил», — написала Ксения.

Напомним, недавно российская армия повредила родительский дом певца MELOVIN. Он показал последствия удара по Одессе.