Украинская модель удивила, как ее донимал скандальный брат Тейт: что он писал и ее реакция

Екатерина Билык

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Украинская модель и блогерша Екатерина Билык удивила, как ее годами донимал один из скандальных братьев Тейт- Тристан.

Эта история началась еще во время ее эфиров в Tik Tok. Люди, называвшие себя поклонниками братьев Тейт, просили ее подписаться на Тристана. Лично она с ним тогда не была знакома и на просьбы не отреагировала.

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Впоследствии на нее подписался аккаунт Тристана, после чего она получила приглашение приехать в Румынию. Сообщение Екатерина прочла, но отвечать не стала. По ее словам, на тот момент она была в отношениях и не была заинтересована в знакомстве.

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Позже, рассказывает блогерша, ей начали писать другие люди, которых она воспринимала как поклонников Тейт. Некоторые из этих сообщений имели агрессивный характер и содержали упреки в том, что она не ответила на внимание Тристана. В то же время Екатерина отмечает, что не утверждает, что Тейт лично просил этих людей ей писать.

Екатерина Билык

Недавно Билык просмотрела старые сообщения и нашла обращение с 2025 года с другого аккаунта, который она также связывает с Тристаном. В сообщении было написано: «I love you, come to LA» — с предложением приехать в Лос-Анджелес. На это сообщение она не ответила.

«Между нами не было общения. Он писал мне, а я не отвечала — ни на приглашение в Румынию, ни на сообщение о Лос-Анджелесе. У меня есть информация и понимание окружения Тейт, которую получала раньше других людей. У братьев есть связи в Румынии, через такие контакты могли проходить знакомства с девушками», — пояснила Екатерина.

Екатерина предполагает, что со стороны Тейт в сообщениях говорилось не о романтическом интересе, а о возможном желании познакомиться и повлиять на ее аудиторию.

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«Я думаю, что они хотели подарить мне какие-то деньги и подружиться со мной, чтобы я рассказывала, какая золотая жизнь у меня и в блоге учила других девушек, каких мужчин выбирать и где. Лично я негативно отношусь к таким людям, как братья Тейт. Никогда не была поклонницей подобных лиц и официально и публично осуждаю недопустимое отношение к женщинам», — заверила модель.

Скандал вокруг братьев Эндрю и Тристана Тейт

Братья Эндрю и Тристан Тейт — скандальные американо-британские блогеры и бывшие кикбоксеры. Они приобрели массовую популярность в Сети, продвигая ультрамаскулинные и «мужские ценности». Братья строили вокруг себя культ роскоши. При этом с декабря 2022 года они находятся в центре громких расследований.

Эндрю и Тристан Тейт / © Associated Press

Братьев подозревают в торговле людьми и сексуальной эксплуатации. По данным прокуратуры, Тейт обманом привлекали женщин под предлогом романтических отношений, но вместо этого заставляли их работать вебкам-моделями. Также Эндрю и Тристану предъявляли обвинения в отмывании денег и торговле несовершеннолетними.

В конце июля 2026 года братьев арестовали в Майами по запросу Великобритании на экстрадицию по делу об изнасиловании. В настоящее время они находятся под стражей в США в ожидании дальнейших юридических решений. Сами же братья все обвинения отрицают.

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