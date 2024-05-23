Украинская певица на фоне алкогольной зависимости рассказала о тяжелом периоде: "Не спасла себя"

Украинская певица Lida Lee, которая ранее намекала на алкогольную зависимость, рассказала о тяжелом периоде в жизни.

Исполнительница продолжает делиться с фанатами откровенностями. В своем Instagram артистка намекнула, что негативно на ее эмоциональное состояние повлияла карьера. Сцена некоторое время спасала Lida Lee. Однако артистка призналась, что хотела стать независимой, чтобы о ней говорили не в чьем-то амплуа, а как об отдельной личности. В конце концов, эти мысли окончательно поглотили исполнительницу.

"За все время моей карьеры я бежала и постоянно задавала себе вопрос, куда и от кого? Я выходила на сцену и пела, срывала ваши аплодисменты и понимала, я бежала к вам, меня это спасало, но я морально падала, когда бежала от клише, что я чья-то в жизни, на сцене, наверное, и дома. Эти качели разрушили мое состояние", — поделилась артистка.

Пост Lida Lee / Фото: instagram.com/lidalee_official

Lida Lee призналась, что на фоне стресса "больно упала". Впрочем, она решила самостоятельно выбираться из этого состояния. Певица поделилась, что в первую очередь попросила прощения у себя, что упала и вовремя не занялась состоянием.

"Я впервые упала очень больно и спасать стала себя сама. Первое, что я сделала, — извинилась за то, что когда все меня топили, я не спасла сама себя", — добавила артистка.

Пост Lida Lee / Фото: instagram.com/lidalee_official

Напомним, хоть Lida Lee не говорит, что произошло, но раньше она намекала, что страдает алкогольной зависимостью. Раньше артистка уже говорила о причине своего непростого периода.

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