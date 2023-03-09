Украинская певица ошеломила сходством с Анджелиной Джоли: найдите 10 отличий

Татьяну Воржеву довольно часто сравнивают с голливудской актрисой.
Экс-участница группы REAL O, украинская певица Татьяна Воржева как две капли похожи на голливудскую кинозвезду Анджелину Джоли.
Впервые об артистке услышали в 2007 году, когда она участвовала в талант-шоу "Фабрика звезд-3". Уже тогда девушку стали сравнивать с американской кинодивой. Впрочем, как призналась Воржева, ей не очень льстило это сравнение:
"Мне с детства говорят, что мы с Джоли – одно лицо, часто называют ее именем. Честно говоря, я от этого уже устала. К этой актрисе у меня нейтральное отношение. Хотелось бы просто быть собой. Да, у нас один типаж, не больше", — однажды сказала в одном из интервью Татьяна.
С 2014-го по 2017-й Воржева была участницей женской группы REAL O, продюсером которой была Наталья Могилевская. Впоследствии артистка начала сольную карьеру и даже планировала 8 марта 2022 отыграть сольный концерт. Но планам артистки помешало полномасштабное вторжение россии на территорию Украины.
Судя по Instagram Татьяны, сейчас она находится в Германии в городе Франкфурт. Кстати, родилась Воржева в Германии, правда, в городе Дрезден.
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