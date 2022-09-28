Украинская певица рассказала, как оккупанты убили ее мужа под Киевом и как она сама едва не погибла

С начала полномасштабного вторжения России в Украину творчество и жизнь молодой украинской певицы ULTRA разделились пополам.

В первые дни войны женщина потеряла своего мужа и едва сама не погибла от пуль, спасаясь из-под обстрелов.

"Как и все, мы долго сомневались оставаться дома или уезжать. Я несколько раз собирала и разбирала вещи. Каждую минуту читала новости. Но когда начался бой на Житомирской трассе, стало очень страшно и мы решили уехать из Киева. Я помню каждый момент в тот день", — эмоционально рассказала артистка.

Певица ULTRA с мужчиной

Собрав вещи, пара отправилась на выезд из Киева и собиралась попасть в Молдову, однако по дороге, а именно на трассе возле Белой Церкви, началась стрельба.

"По дороге под Киевом началась стрельба. Мой муж остановился на обочине. Я ехала за ним в другой машине и тоже остановилась. Сразу позвонила ему, попросила лечь на пол. В ответ он сказал мне: "Мила, я тебя люблю. Я хочу жить. Меня убивают". Потом, я звонила снова и снова. Но уже никто не отвечал… Я слышала выстрелы, один за другим. А сама лежала, вздрагивая на полу своего авто, с надеждой, что все хорошо, что мой любимый не отвечает, потому что телефон уже не с ним. Я звонила снова и снова. Но ответа не было. Потом я поняла, что пули летят по моей машине. Но что же я могла сделать?Закрываясь подушками кричала, в слезах, звонила отцу, прощаясь с ним…Потом наступила тишина. И я вышла из машины, понимая, что моего мужа убили… Это был самый ужасный момент в моей жизни. Я не понимала, как так произошло, почему он, почему я осталась жива…", - эмоционально рассказала ULTRA.

Певица ULTRA с мужчиной

После полугодовой паузы, артистка принялась за творчество и готова исполнить мечту мужа — сделать их песни известными на всю страну и Европу.

"Сейчас прошло уже более полугода, как случилась эта трагедия. И я поняла, что я хочу жить и творить ради него. Мой муж был также музыкантом, человеком, который писал тексты, музыку и аранжировку к моим песням. Он очень хотел, чтобы наши песни пела вся Украина и Европа", – добавила ULTRA.

Певица ULTRA

Читайте также: