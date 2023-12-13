Украинская певица резко отказалась от нацотбора на "Евровидение-2024" и назвала причину

Julia Belei была одной из участниц лонглиста конкурса.
Сегодня, 13 декабря, организаторы нацотбора на "Евровидение-2024" объявили список участников лонглиста, у которых есть шанс попасть в финал нацотбора.
В этот список вошли девять исполнителей. Это ANKA, Carpetman, KARYOTYPE, KRYLATA, PARFENIUK, SHEPA, STASYA, SWOIIA, TESLENKO. Кто-то из них станет 11-м участником нацотбора на "Евровидение". Послушать их песни можно в нашем материале. Одного из них выберут украинцы путем голосования в приложении "Дія", которое вскоре откроют.
Как стало известно, одна из участниц лонглиста неожиданно отказалась посоревноваться за возможность принять участие в нацотборе. Как объяснила Julia Belei, на ее решение повлияли личные обстоятельства.
"В связи с личными обстоятельствами я вынуждена снять свою кандидатуру с голосования за 11-го финалиста нацотбора "Евровидения" Украины", – прокомментировала Юлия.
Напомним, что финал нацотбора на "Евровидение-2024" состоится 3 февраля следующего года. В финал попали 10 участников, которые поборются за право представить Украину на музыкальном первенстве. 11-го финалиста выберут украинцы с помощью голосования в "Дії".
Состоится 68-й международный песенный конкурс "Евровидение-2024" в Мальме, Швеция. Полуфиналы, где будет участвовать Украина, состоятся 7 и 9 мая, а вот грандиозный финал – 11 мая.
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