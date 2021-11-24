Украинская певица шокировала отечным лицом после косметологической процедуры

SHADU сложно есть, пить и спать.

Украинская певица SHADU, настоящее имя которой Ксения Шадурская, шокировала отечным лицом после косметологической процедуры.

Так, на днях исполнительница сделала "уколы красоты", чтобы избавиться от комплексов детства – ей не нравились синяки под глазами. Впрочем, в знаменитости произошла аллергическая реакция на препарат. У Ксении опухло лицо и уже несколько дней артистка спасается только обезболивающими, поскольку ей сложно есть, пить и спать.

SHADU / instagram.com/offi_shadu

"Мне очень страшно, ооочень! Ужасные мысли лезут в голову. Я потею, кричу на всех, плачу… У меня аллергическая реакция! Такое иногда бывает! Я с моим врачом на связи и уже принимаю препараты! Отек должен исчезнуть в течение недели!" – написала SHADU.

Певица добавила, что, несмотря на досадный инцидент, она планирует достичь своей цели – иметь открытый взгляд без усталости и синяков.

"Я очень верю в медицину и косметологию! И считаю, что будущее красоты по технологиям. Ведь как круто, что мы живем в 21 веке, когда можно исправить любой изъян", – добавила она.

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