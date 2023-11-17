Украинская певица шокировала признанием, как благодаря Пугачевой и Януковичу купила квартиру в Ирпене

Украинская певица Мила Нитич, недавно признавшаяся в абьюзивных отношениях, впервые откровенно рассказала, на какие деньги купила себе жилье на 93 квадратных метра в Ирпене незадолго до полномасштабного вторжения.

По словам Нитич, ей нечего скрывать. Артистка в интервью Алине Доротюк рассказала, как в 2009 году была участницей восьмого международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна». Оттуда она привезла 50 тысяч долларов, которыми ее наградила российская певица Алла Пугачева. После этого Мила приняла участие в предвыборной кампании Виктора Януковича. Она пела на одном из мероприятий, посвященных агитации за политика.

"В 2009 году, когда мы вернулись с "Новой волны", мы получили приз от Аллы Борисовны – 50 тысяч долларов. И после этого у нас была предвыборная кампания. Тогда мы пели за Виктора Януковича. Я не буду это скрывать. Чего бояться это говорить, если это был 2009 год", – призналась знаменитость.

Мила Нитич и Владимир Бебешко

Также Нитич откровенно рассказала, что получила социальное жилье в родном Хмельницком. Деньги на него дал музыкальный продюсер артистки Владимир Бебешко. В тот момент ей было всего 18 лет. Впрочем, после длительного проживания там папы с семьей, исполнительница решилась продать квартиру. Сложив вместе все деньги, она внесла первый взнос на покупку квартиры в Ирпене.

"В этой квартире где-то до 19-го года жил мой папа с семьей, а потом я приняла решение, что я хочу свое жилье. Поскольку я на тот момент прожила уже девять лет в Киеве, а у меня ничего своего не было. И мы были на грани разрыва с Владимиром Владимировичем (Бебешко - прим. ред.). Я продаю эту квартиру и делаю первый вклад в квартиру в Ирпене", — добавила знаменитость.

Мила Нитич

В конце концов, весной 2023 года Мила Нитич продала свою чудом уцелевшую огромную квартиру в Ирпене. За дом без ремонта она получила 88 тысяч долларов. Вырученные средства Мила хочет вложить в развитие сольной певческой карьеры.

Напомним, недавно в новый двухэтажный дом переехали влюбленные бизнесвумен Даша Кацурина и шоумен Владимир Дантес. Пара уже показала, как обустроила быт и проводит время с детьми Даши от экс-брака с Мишей Кацуриным.

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