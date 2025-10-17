Украинская певица после выступлений в РФ захотела на "Евровидение": в Сети жестко отреагировали

Dakooka

Украинская певица Dakooka, она же Екатерина Еременко, оказалась в центре громкого обсуждения в соцсетях.

Артистка известна своими скандальными высказываниями относительно отношений между Украиной и Россией и позицией "какая разница". Исполнительница в своем видео в TikTok заявила, что подала заявку на участие в нацотборе на "Евровидение-2026" — и сразу нарвалась на шквал критики.

В ролике Dakooka рассказала, что отправила на конкурс свою песню "Мене кохай" — переведенный на украинский вариант старого трека "Люби меня". Так, юзеры напомнили певице, что правила конкурса запрещают присылать уже обнародованные песни. Более того, после 2014 года артистка продолжала свою профессиональную деятельность в РФ.

"Аплодирую себе за то, что отправила эту песню на нацотбор", — написала Dakooka в публикации.

Видео Dakooka / © скриншот с видео

В Сети же реакция пользователей оказалась совсем другой. Украинцы обвинили певицу в попытке балансировать между двумя лагерями. Комментаторы отметили, что с такой неоднозначной позицией не стоит даже пробовать себя в конкурсе, смысл которого — это отстаивание своего государства на мировой арене. Юзеры шутили, что недавние высказывания Джамалы относительно "ужасных песен", которые присылают на рассмотрение на нацотбор "Евровидения" вполне могут быть и о Dakooka. Большое количество людей возмутил и тот факт, что, по правилам конкурса песня должна быть "свежей" и неизвестной.

Теперь понятно о ком Джамала видео снимала.

Человек, который выпустил трек 2024 года с группой из России, не имеет права на хоть какое-то место в украинском медиапространстве. Пусть поет в РФ!

Ну такое… Старая песня, переведенная с русского на украинский… на "Евровидение" это довольно слабая песня

Однако нашлись и те, кто поддержал певицу. Поклонники Dakooka начали защищать исполнительницу и делились тем же мнением о "какая разница".

Я в шоке от комментариев… Хорошая девушка перевела песню с русского на украинский и все равно что-то не так

Люблю тебя! Пиши музыку на любом языке и не обращай внимания на хейт

Dakooka

Стоит отметить, что ранее Dakooka уже попадала в скандалы из-за своих концертов в РФ. В 2017 году она даже отменила выступление во Львове после протестов активистов, которым не понравилось, что певица не разорвала связи со страной-агрессором.

Позже артистка продолжила гастроли по России, а в 2024 году записала совместную композицию с российской группой, солистка которой до сих пор называет себя "частью русской культуры". Также исполнительница после начала войны давала интервью пророссийскому блогеру, которого СБУ заочно приговорила к 15 годам заключения.

Напомним, недавно певица Оля Полякова заявила о подаче заявки на нацотбор "Евровидения". Артистка удивила своей речью и отправила письмо в "Суспільне", чтобы изменить правила конкурса.