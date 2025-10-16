Украинская певица шокировала, как из-за тяжелой болезни оказалась прикованной к постели: "Была парализованной"

Анжелика Рудницкая / © facebook.com/AnzhelikaRudnytska

Певица и ведущая, президент артагентства "Территория А" Анжелика Рудницкая шокировала, как из-за тяжелой болезни оказалась прикованной к постели.

Знаменитость в 2004 году болела васкулитом, но в 2008 году произошел рецидив. Артистка в интервью на YouTube-канале Марички Падалко вспоминает, что в тот период была частично парализованной и не могла ходить вообще. Знаменитость признается, что ей было очень тяжело от ощущения беспомощности. Однако артистка старалась не отчаиваться. Поскольку Анжелика Рудницкая могла двигать руками, то начала заниматься рукоделием - рисовать картины иглой и ниткой. Кроме того, артистка сделала для себя вывод, что борьба с самим собой является очень сложной и все же важно прорабатывать внутренние убеждения и волнения.

"Я была парализована, я не могла ходить. Верхняя часть моего тела двигалась, а нижняя - вообще никак. Это был очень сложный период, потому что ты не можешь быть собой, не можешь ничего делать. Это было очень для меня трудно. Но из этого черного периода своей жизни я вынесла два урока. Все самое черное можно всегда раскрасить яркими красками, что я и сделала, потому что моя голова начала продуцировать визуальные идеи, я начала рисовать. Поскольку мне трудно было пользоваться чем-то другим, кроме нитки и иглы, то я начала рисовать ниткой и иглой. И самая тяжелая война - все же с самим собой и нужно как-то преодолеть своих внутренних демонов", - говорит артистка.

Анжелика Рудницкая / © facebook.com/AnzhelikaRudnytska

Анжелика Рудницкая также призналась, что болезнь у нее возникла на фоне ужасного переутомления, когда организм был полностью истощен. Сейчас артистка пытается беречь себя. Правда, певице надо раз в полгода проходить курс реабилитации, но она во время полномасштабной войны не делает этого. Знаменитость приняла такое решение из уважения к военным, ведь им некогда отдыхать.

"Кроме большой усталости ничего не было. Меня положило на кровать тотальное переутомление. Неврологи советуют немного успокоиться и приходить на курс реабилитации. Мне надо раз в полгода проходить курс. Но я за время полномасштабной войны ни разу не была на реабилитации", - добавила артистка.

