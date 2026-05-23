Украинская певица впервые рассказала о браке с каскадером из Голливуда и какой была ее свадьба в США

Победительница «Х-Фактора», украинская певица Аида Николайчук впервые откровенно рассказала о браке с голливудским каскадером и какой была ее свадьба в США.

В 2024 году артистка во второй раз вышла замуж. Избранником исполнительницы стал голливудский каскадер Дэниел Лосисеро. Об отношениях пары вообще мало что известно. Однако в интервью kp.ua артистка призналась, как познакомилась с возлюбленным, какой была их свадьба в США и как он относился к ее сыну от первого мужа.

История влюбленных началась с сообщения в Instagram. Дениэлю понравился голос Аиды, о чем он ей и написал. Хотя обычно артистка избегает таких сообщений, однако каскадеру решила ответить. Так между ними завязалось общение. Сначала они обменивались дружескими сообщениями, а потом, когда началась полномасштабная война в Украине, то встретились в Польше. С тех пор и началась их романтическая история.

«Началась война, и он спросил, как мы. А когда я уже была в Польше, он неожиданно туда приехал на кинофестиваль, где был одним из спикеров. И пока был в Варшаве, пригласил меня на встречу. А потом я приехала в Лос-Анджелес», — вспоминает артистка.

Влюбленные сыграли свадьбу в 2024 году. Они организовали праздник в Сиэтле, США. Правда, родных Николайчук почти не было, поскольку они бы не успели оформить все необходимые документы. К алтарю певицу вел ее сын, что было для нее особенным моментом.

«Это было в Сиэтле в доме его тети. Это было как в тех самых голливудских фильмах — настоящая американская свадьба. Мои родные — без паспортов и виз. Поэтому привезти их — это тот еще челлендж. Но моя сестра тоже переехала в Штаты, и конечно она была моей главной свидетельницей, моя близкая подруга была свидетельницей тоже. А мой сын вел меня к моему жениху», — говорит певица.

Аида Николайчук также призналась, как у мужа сложились отношения с ее сыном. У каскадера своих детей нет. С сыном певицы он прекрасно ладит. Артистка говорит, что Даниэль стал настоящим другом для ее сына, который помогает и поддерживает.

«Они очень хорошо ладят. Дэниел стал для него другом, который всегда рядом. Еще мой сын изучает французский, поэтому они общаются на французском», — поделилась артистка.

