Украинский продюсер обратилась к Пугачевой с предложением и раскрыла детали: "Отправила ей письмо"

Алла Пугачева, Маргарита Сичкарь / © topwar.ru

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Украинский продюсер Маргарита Сичкарь решила обратиться к Алле Пугачевой с оригинальным предложением.

Как рассказала Сичкарь, ее увлечение творчеством российской певицы берет начало еще с детства. Тогда она пела ее песни даже в караоке и мечтала лично познакомиться с кумиром. Теперь продюсер хочет не просто встретиться с артисткой, но и поработать над произведением, основанным на реальных событиях ее жизни.

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Идея обратиться к Пугачевой появилась после одного из выступлений Сичкарь перед аудиторией бизнесвумен. Тогда ее спросили, с кем из известных людей она хотела бы познакомиться. Маргарита назвала певицу, а одна из собравшихся неожиданно сообщила, что живет по соседству с ней на Кипре. Женщина даже предложила организовать встречу во время прогулки.

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Однако это была не первая возможность Сичкарь оказаться рядом с артисткой. По ее словам, раньше они сидели рядом на одном мероприятии, но продюсер так и не решилась подойти и заговорить с ней.

Алла Пугачева / © instagram.com/maxgalkinru

«Я была на одном дне рождения, и мы сидели рядом. Мне не хватило смелости подойти и познакомиться. Какая у меня цель? Я понимаю, что она не написала ни одной книги, а ведь это ходячая энциклопедия событий. И я мечтаю поработать с ней именно над таким художественным произведением, основанным на реальных событиях», — объяснила Маргарита в интервью блогерше Маричке Довбенко.

Со временем в разговоре со знакомой Сичкарь услышала, что та пересекается с мужем Пугачевой Максимом Галкиным во время авиаперелетов. Это подтолкнуло продюсера к другому способу передать свое обращение: она решила подготовить подробное предложение, а затем воспользоваться знакомствами, чтобы письмо попало к певице.

Для дальнейшего сотрудничества Маргарита разработала отдельную концепцию под названием «Алла: продолжение следует…». По ее словам, она не ограничилась текстовым описанием замысла, а также визуализировала проект с помощью искусственного интеллекта. Все материалы продюсер распечатала, положила в большой конверт и отправила на Кипр.

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Маргарита Сичкарь / © topwar.ru

«Я ей отправила письмо с предложением о сотрудничестве, жду обратной связи. Я разработала целую концепцию. Придумала проект: „Алла: продолжение следует…“. И я все расписала и визуализировала благодаря ИИ. Все распечатала, положила в большой конверт — и все полетело на Кипр», — рассказала Сичкарь.

Сейчас продюсер ожидает ответ Пугачевой. Заинтересует ли певицу предложенная идея и перерастет ли переписка в реальное сотрудничество, пока неизвестно.

Напомним, недавно Маргарита Сичкарь раскрыла подробности личной жизни Святослава Вакарчука. Подруга певца вспомнила, как он высказывался о первой жене Ляле Фонаревой и что его беспокоило в начале отношений с ней.

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