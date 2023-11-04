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Украинский режиссер Таню Муиньо сняла клип для участника группы BTS Чонгука

Автор
Валерия ГажалаВалерия Гажала
Дата публикации
Просмотры
110
Время на прочтение
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Украинский режиссер Таню Муиньо сняла клип для участника группы BTS Чонгука

Таню Муиньо, Чонгук

Также в клипе снялась модель из Украины Паша Гаруля.

Всемирно известный украинский режиссер и дизайнер Таню Муиньо сняла клип на песню Standing Next to You южнокорейского певца Чонгука из группы BTS.

Премьера видео, как и трека, прошла 3 ноября. Клип набрал уже 12 миллионов просмотров, и они продолжают расти.

Съемки проходили в Будапеште на автодроме Hungaroring и заброшенной электростанции Келенфельд. Все сцены клипа сопровождались динамичными и яркими танцами, присущими культуре кей-поп.

Интересно, что в кадре появилась украинская модель Паша Гаруля, которая сотрудничала с брендами Swarovski, Miu Miu и Prada.

Отметим, песня Standing Next to You принадлежит к долгожданному дебютному сольному альбому Чонгука, который называется "Golden". В клипе воспевается настоящая сила любви, с помощью которой можно преодолеть любые трудности.

Миллионной аудитории очень понравился дебют Чонгука, и они уже начали делиться в Сети своим восторгом и эйфорией от увиденного.

Напомним, что украинский режиссер Таню Муиньо известна работой со многими звездами мирового уровня. Среди них – Lil Nas X, Гарри Стайлз, Cardi B, The Weeknd, Rosalia, Кэти Перри и многие другие артисты. Одна из крайних работ режиссера — клип на песню "TK421" известного американского рок-музыканта Ленни Кравица. Ее проекты неоднократно получали награды на престижных премиях мира.

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Дата публикации
Просмотры
110
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