Ведьма Мария Тихая назвала причину развода Меладзе и Брежневой, и рассекретила нового парня артистки

Экстрасенская и наследственная ведьма Мария Тихая, которая предсказала смерть главы ППК "Вагнер" Евгения Пригожина, на этот раз сделала расклад Таро на звезд.

В частности, ведьма посмотрела, что могло стать причиной развода певицы Веры Брежневой и продюсера Константина Меладзе. Карты показали Тихой, что супруги просто "надоели друг другу". Прошла страсть, не осталось эмоций:

"Четверка кубков говорит о том, что они надоели друг другу. Такое бывает, когда уже друг друга не хочешь, когда нет ни искры, ни эмоции. Это первое. Второе – дед наигрался. А третье, здесь четко падает Колесница и она (Брежнева – прим.ред). Я так понимаю, что когда началась полномасштабная война, она просто уехала и после этой поездки все. То есть, это поездка дала такой толчок для развода", – сказала ведьма в видео на своем YouTube-канале.

Константин Меладзе / Фото: instagram.com/meladzemusic

Также экстрасенс посмотрела отношение Меладзе к Украине. Карты показали Марии, что у Константина есть "некая эмоциональная привязка" к Украине, и он "очень переживает за свое богатство" и в Украине, в России:

"У него было много проектов здесь, в Украине. Это какие-то бэнды могут быть, певицы. Он за это переживает. Мне кажется, что он переезжает. Оставил свой бизнес и переехал. У него в России много имущества осталось, и в Украине тоже. 10 -ка кубков – это семья. То есть его семья осталась там, близкие, родственники", – прокомментировала Тиха.

Посмотрела она и на то, как Брежнева относится к Украине. Экстресенс отметила, что Брежнева с теплом относится к Украине и здесь все ее родственники:

"Хорошее, кстати (отношение – прим.ред). Карта Императрицы. Я так понимаю, мамы, бабушки, – здесь живут все. Здесь тупо женщин показывает, какие здесь живут, это ее род. И карта мира – хорошее отношение. Но проблема в том, что она его немного похерила тем, что она в России была долгий период времени", – сказала Тихая.

Константин Меладзе и Вера Брежнева / Фото: instagram.com/ververa

Кроме того, Тихая поинтересовался у карт, свободно ли сейчас сердце Веры Брежневой. Таро показали, что у певицы есть мужчина, который младше Константина Меладзе:

"Есть какой-то мужчина. Король пентаклов падает. Там помладше мужчина, чем Константин Меладзе", – сказала Тихая.

Экс-Вера Брежнева, VERA

Напомним, ранее в Сети ходили слухи о том, что Вера Брежнева и Константин Меладзе разошлись из-за разных взглядов на полномасштабную войну в Украине. Недавно брат продюсера Валерий Меладзе внес некоторую ясность в эту ситуацию и частично назвал причины развода Константина с артисткой.

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