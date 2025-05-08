Украинская ведущая шокировала, как Маша Малиновская в России унижала ее: "Говорила, ты жирная корова"

Маша Малиновская и Алина Доротюк

Реклама

Украинская интервьюер Алина Доротюк, которая ранее рассекретила помолвку, шокировала, как в России ведущая Маша Малиновская унижала ее.

Алина работала журналисткой на одном из известных телеканалов в Украине. В частности, до 2014 года она ездила в командировки в Россию, где также брала интервью у разных знаменитостей. Однажды Доротюк пришлось работать с ведущей Машей Малиновской. Интервьюер вспомнила на YouTube-канале Марички Падалко, как россиянка из ничего начала унижать ее и обзывать "жирной".

"Я отписала тысячи интервью с разными людьми. Были и ведущие известны достаточно. Когда я задавала вопрос, она мне говорила: "Посмотри, ты жирная тварь, корова, а я красавица". Это была довольно известная телеведущая, топовая тогда на тот момент в России. Маша Малиновская", - шокировала Доротюк.

Реклама

Алина Доротюк / © instagram.com/alina_dorotiuk_

После 2014 года ведущая не ездила работать в Россию. Тем не менее, российские телеканалы пытались ее переманить. По словам Доротюк, в РФ ценили украинских работников, ведь те трудолюбивые и очень талантливые. Но ведущая говорит, что у нее была своя четкая позиция, так что от каких-либо связей с Россией она отказалась.

"Началась Революция Достоинства, и все, кто там работал, вернулись, все производство они свернули и дальше ни о каком сотрудничестве с Россией и речи не должно быть. Наших специалистов всегда там ценили, потому что мы одаренные, талантливые, трудолюбивые. И меня приглашали остаться там несколько телеканалов их, но моя семья, у которой всегда были четкие проукраинские взгляды, у меня всегда была на первом месте. Я себе не представляю, что должно случиться, чтобы я там осталась и работала, учитывая, насколько уже была критическая ситуация в конце 2013 года, когда нас сюда возвращали", - добавила Доротюк.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: За кого ДОРОТЮК виходить заміж? Про особисте, пластику, роботу в Москві та гроші в YouTube

Напомним, ранее Алина Доротюк рассказала, как оккупанты разбомбили ее квартиру. Знаменитость после этого купила новое жилье под Киевом, но в ее ЖК попал вражеский дрон.

Реклама