Украинские актеры Даша Легейда и Дмитрий Сова сыграли сказочную свадьбу в Киеве

Пара устроила церемонию на берегу Днепра.

Звезда сериала "Крепостная" Даша Легейда и звезда фильма "Село на мільйон" Дмитрий Сова поженились.

Пара устроила сказочную свадьбу на берегу Днепра в Киеве. Как ранее рассказал новоиспеченный муж "Фактам", сейчас он задействован в съемках новой ленты в Черноморске, поэтому организацией свадьбы руководил на расстоянии и ему очень помогли друзья в подготовке:

"Как говорится, не имей сто рублей, а имей сто друзей. У меня есть много знакомых, которые нам помогли с организацией. Мой друг шеф-повар занимается баром. Кум занимался декорированием. Еще один друг — замечательный режиссер — снимал для нас свадьбу, а кума написала сценарий. Мне надо было только все подсчитывать, и сводить в целостную картинку. Вот так в телефонном режиме удалось организовать свадьбу", — рассказал Дмитрий.

Даша Легейда и Дмитрий Сова поженились / instagram.com/d_legeida

Даша Легейда / instagram.com/d_legeida

Локацией влюбленные выбрали молодежное место, ивент-парк в сосновом лесу, с отдельными зонами на территории и большой площадкой под куполом по центру. Собрали только ближайших друзей и родственников, которых было 110 человек.

Даша Легейда и Дмитрий Сова поженились / instagram.com/d_legeida

Интересно, что Дмитрий и Даша вместе всего 10 месяцев, однако актер утверждает, что ни разу его не посещали мысли, что он ошибся в выборе:

"Мы познакомились на съемках 10 октября 2020, 29-го сходили на дискотеку и на следующий день я сказал, чтобы она переехала ко мне. Я ни разу не думал, что ошибся в выборе. Понятно, что мы все равно еще притираемся друг к другу, наши отношения проходят различные стадии. Я не мыслю какими факторами, мол, поторопился — не поторопился. Я просто отдаю себе отчет, доверяю чувствам. нельзя любовь подставить под выверенную схему или подойти к выбору своего человека с холодной головой. У каждого своя история, моя закружилась быстро", — поделился Сова.

Даша Легейда / instagram.com/d_legeida

Даша Легейда и Дмитрий Сова поженились / instagram.com/d_legeida

Даша Легейда и Дмитрий Сова поженились / instagram.com/d_legeida

Напомним, что именно на свадьбе Дмитрия Совы и Даши Легейды актриса и подружка влюбленных Ксения Мишина поймала букет невесты. Кстати, на празднике также присутствовал и сценарист Александр Эллерт, примирение с которым Ксения держит в тайне.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку