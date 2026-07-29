Украинские блогеры-миллионники: кто такие Кубик, Лебига, Лачен, Верба и другие и почему они популярны

Даша Кубик, Миша Лебига, Игорь Лачен и Юля Верба

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Блогерство уже давно считается одной из профессий. В Украине немало блогеров, который активно развиваются и собирают миллионную аудиторию.

В общем, они снимают разнообразные видео для соцсетей, делятся личными историями, а аудитория наделяет их своим расположением. Все чаще можно услышать такие имени, как Миша Лебига, Даша Кубик, Игорь Лачен, Юлия Верба и многие другие.

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Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку о популярных блогерах Украины. Предлагаем узнать, кто они, чем занимаются и как стали успешными.

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Симбочка

Настоящее имя блогера Карина Кучменко. Девушка родилась в 2003 году в городе Сумы, где начала свою карьеру в блогинге. Сначала она снимала простые короткие видео, где танцевала или разыгрывала какие-то юмористические сценки. Девушка получила популярность у Tik Tok, а затем постепенно увеличивала и аудиторию в Instagram.

Симбочка / © instagram.com/simbochkka

Активно обсуждались в Сети отношения Карины. У нее был громкий роман с блогером Дмитрием Евтушенко, с которым разошлась со скандалом. Также блогерша встречалась с певцом Parfeniuk. Пара даже была обручена, а в марте 2024 года у них родилась дочь София. Правда, когда ребенку было семь месяцев, они разошлись. У блогерши и певца были разные взгляды на общую жизнь, на фоне чего возникали постоянные ссоры. Чтобы сохранить ментальное состояние друг друга, они решили дальше шагать отдельно.

Симбочка, Parfeniuk и их дочь / © instagram.com/simbochkka

Сейчас Симбочке 23 года, она и дальше развивает свой блог. Теперь звезда Сети рассказывает поклонникам и о своем материнстве, и карьере, и здоровье и отношениях. Кроме того, Карина в 2025 году присоединилась к группе Kalush Orchestra, с которой активно гастролирует.

Симбочка и группа Kalush Orchestra

Влад Шевченко

Блогер родом из Винницы. Он родился в декабре 1996 года. Влад Шевченко пробовал себя в амплуа юмориста. Он был участником КВН, а также с командой «Моя Провинция» участвовал в «Лиге Смеха». Параллельно Влад начал развивать блог, особенно Tik Tok. Он снимал разнообразные юмористические видео, где в иронической шутливой манере освещал социальные и политические темы.

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Влад Шевченко / © instagram.com/vlad.shevchenko_

Сейчас за социальными сетями блогера следят сотни тысяч пользователей. Он и дальше развлекает шуточными роликами, а также активно волонтерит, используя свою немалую аудиторию.

Владу Шевченко сейчас 29 лет. Он женат на возлюбленной Анастасии, с которой долгое время находится в отношениях. В 2024 году у супругов родилась первенец Алиса.

Влад Шевченко с женой и дочерью / © instagram.com/vlad.shevchenko_

Даша Майорова

Даша Майорова родом из Кременчуга. Девушке сейчас 26 лет. Вообще она начинала свой карьерный путь как визажистка. Однако в 2021 году Даша начала снимать для Tik Tok ролики на бьюти-темы. Блогерша делала яркие макияжи и тестировала разнообразную косметику. Именно так Майорова и собрала свою аудиторию.

Даша Майорова / © instagram.com/dashatm19

Однако на блогинге она не остановилась. Девушка также развивает и певческую карьеру. Дебютный альбом Даши Майоровой, который называется «Импульс», увидел свет в 2023 году. Аудитории заходят в ее песни. Артистка дает концерты и выступает на больших фестивалях.

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Даша Майорова / © instagram.com/dashatm19

Личную жизнь блогерша держит подальше от камер. Однако летом и осенью 2023 года ей приписывали роман с блогером Алексеем Дурневым. Правда, они не подтверждали, что между ними были отношения.

Даша Кубик

Блогерше сейчас 27 лет. Девушка родом из Одесской области. Даша неоднократно уверяла, что Кубик ее настоящая фамилия, а псевдоним она не использует. Популярность блогерше принесли юмористические видео в Tik Tok, где она представала как странная и незаинтересованная девушка с каменным выражением лица. В начале карьеры Даша также использовала такую фишку, что якобы заминается, когда говорит.

Даша Кубик

Блогерша активно снимает юмористические видео с Владом Шевченко, которые очень нравятся аудитории. Весной 2023 года Даша Кубик присоединилась к команде развлекательного шоу «Львы на джипе», где активно снимается в выпусках. Кроме того, девушку приглашают вести развлекательные шоу, такие как «Мультитрек» и «Фабрика звезд».

Даша Кубик

Блогерша предпочитает держать личную жизнь подальше от публики. Однако ей уже достаточно длительное время приписывают роман с певцом ALEKSEEV. Такие сплетни распространились после того, как их якобы видели во время прогулки в Одессе, и при этом они держались за руки. Однако ни Даша, ни ALEKSEEV отношения не подтверждали, но и не опровергали.

ALEKSEEV и Даша Кубик

Миша Лебига

Блогеру сейчас 28 лет, а родом он из Хмельницкой области. Свою популярность Миша Лебига завоевал благодаря стримам на платформе Twitch, где он ведет юмористические развлекательные трансляции. При этом блогер на этих стримах собирает сумасшедшие средства на нужды ВСУ.

Миша Лебига / © instagram.com/misha_lebiga

Кстати, в 2024 году Миша Лебига запел. У блогера вышла общая с певицей Надей Дорофеевой песня, получившая название «А я все плакала». Премьера композиции состоялась во время совместной трансляции на Twitch, где они собрали 5,5 млн грн на нужды ВСУ.

Надя Дорофеева и Миша Лебига

Последние известные отношения Миши Лебиги были с моделью по имени Алина. Об этом романе блогера стало известно в 2024 году, но тогда же пара и разошлась. Они находились в отношениях почти два года.

Миша Лебига с бывшей девушкой / © instagram.com/misha_lebiga

Николас Карма

Настоящее имя блогера Николай Бучак, сейчас ему 31 год. Николас работал на разных работах, пока в 2022 году не начал развивать свой аккаунт в Tik Tok. Блогер, который живет во Львове, подходил к прохожим и спрашивал, сколько стоит их лук. Наконец, пользователи заценили формат, а популярность Кармы только росла, что теперь в его видео часто появляются знаменитости. Блогер также развивает свою музыкальную карьеру. Кстати, он сам пишет песни и музыку. Также известно, что Николас Карма находится в отношениях, а впервые свою возлюбленную блогер показал весной 2025 года. Однако имя избранницы звезда Сети скрывает.

Николас Карма / © instagram.com/nicolas_karma_official

Кэнди Суперстар

Настоящее имя блогерши Наталья Вуглицкая. Девушка родом из Винницы, сейчас ей 27 лет. Она начала активно заниматься блогингом в 2021 году. Широкую популярность ей принесла платформа Tik Tok, где она снимает всевозможные распаковки, показывает свою бьюти-рутину, делает косплей. Визитной карточкой Кэнди также является положительная энергетика на видео и яркий образ, в частности, розовые волосы. Помимо блогерства, Наталья Вуглицкая также занимается бизнесом.

Кэнди Суперстар

Долгое время Кэнди Суперстар находится в отношениях с блогером Егором. Кстати, в 2024 году пара обручилась. Егор потратил на предложение более чем миллион гривен. Правда, со свадьбой влюбленные пока не спешат.

Помолвка Кэнди Суперстар

Лачен

Игорь Лаченков, которого также называют Лачен, родом из Днепра. Парню сейчас 27 лет. В 2019 году блогер начал вести Telegram-канал, где освещал новости. Широкую популярность Игорь получил уже во время полномасштабной войны. Он освещал новости, занимался волонтерством и активно помогал военным. В 2022 году Игорь Лаченко попал в рейтинг Forbs «30 до 30: лицо будущего», а в 2023 году его наградили медалью «За содействие военной разведке Украины» ІІ степени. О личной жизни блогера ничего не известно.

Игорь Лачен / © facebook.com

Елена Мандюк

Елена Мандзюк родом из Хмельницкого, сейчас ей 36 лет. Она начала активно развивать свой блог в 2016 году. Елена делилась видео, где рассказывала о моде, стиле жизни, уходе за собой и о собственных переживаниях. Также она занимается бизнесом.

Елена Мандюк / © instagram.com/elena_mandziuk

Во время полномасштабной войны Елена Мандзюк продемонстрировала четкую позицию и категорически осуждает все российское. Кстати, в 2023 году между ней произошел громкий скандал с блогершей Анной Алхим, которая публично говорит на русском и слушает песни россиян. Елена Мандзюк тогда это категорически осудила. В конце концов, недоразумения они уладили на публичном интервью.

Елена Мандюк / © instagram.com/elena_mandziuk

Елена Мандзюк была замужем, но в 2022 году объявила о разводе. В браке она родила сына и дочь. Также ходили слухи, что блогерша находилась в отношениях с ветераном войны Александром Тереном. Парочка довольно тесно общалась, в прошлом году пара разорвала связь, а причина остается неизвестной.

Александр Терен и Елена Мандзюк / © instagram.com/elena_mandziuk

Юля Верба

Настоящая фамилия Вербы — Юлия Вербинец. Блогерше, которая родом из Ивано-Франковска, сейчас 23 года. Заниматься блогерством она начала еще в школьные годы — снимала разнообразные видео, где рассказывала о буднях и переживаниях школьницы. Аудиторию Юлия собрала довольно быстро.

Юлия Верба / © instagram.com/verbaaa.verbaaa

Сейчас Верба ведет блог, где показывает повседневную жизнь, рассказывает о себе, своей семье и друзьях, демонстрирует разнообразные покупки и делится советами о красоте и стиле.

Юлия Верба находится в отношениях с парнем по имени Константин. Вместе пара воспитывает дочь Розу, которая появилась на свет в сентябре 2024 года.

Юлия Верба с возлюбленным и дочерью / © instagram.com/yuli.verbaaa

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua готовила подборку о том, как менялась певица Елена Тополя. Предлагаем вспомнить, как артистка похудела до критического веса, после которой серьезной операции у нее остался шрам и какой в исполнительницы новый имидж.

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