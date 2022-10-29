Украинские красавицы-защитницы снялись в фотосессии для ELLE "Женщины на фронте"

Украинские защитницы, которые боронят Украину на передовой, приняли участие в фотосессии под названием "Женщины на фронте".

Съемку организовал глянец ELLE. Отметим, что 42 тысячи женщин сейчас несут службу в украинской армии и наравне с мужчинами защищают нашу страну на фронте.

В съемках приняли участие военный психолог Виктория Кравченко, парамедик Маргарита Ривчаченко, парамедик с позывным "Ластівка", снайперша Евгения Эмеральд, старшый лейтенант НГУ Кристина с позывным "Кучерява".

стрелок Александра / Фото: elle.ua

военный парамедик "Ластівка" / Фото: elle.ua

военная Кристина, позывной "Кучерява" / Фото: elle.ua

Маргарита Ривчаченко / Фото: elle.ua

Каждая из героинь на фотографиях предстала в своей военной форме, а некоторые с оружием в руках. Защитницы поделились своими историями. Так, военный психолог Виктория Кравченко поделилась, сталкивалась ли с гендерной дискриминацией и какие сложности ей пришлось преодолеть:

"Ни в одном из подразделений, где я проходила военную службу, проявлений гендерной дискриминации по отношению ко мне не было. Считаю, что только от человека зависит отношение окружающих к нему. Независимо от пола и гендерной принадлежности. Каждый день мне приходится преодолевать определенные сложности. О некоторых из них я сейчас говорить не могу, но когда-то, думаю, обязательно поделюсь и этим... Главная болезненная тема для меня на сегодняшний день – мой ребенок. Мой Марк, который уже больше четырех месяцев находится не рядом со мной. Больше четырех месяце я не вмогу его обнимать и просто быть рядом (слава Богу, что у нас с мужем была возможность его увидеть хотя бы пару раз после трех месяцев полномасштабной войны). Я не вижу, как растет и взрослеет мой ребенок. Я чувствую себя виноватой. Но каждый раз напоминаю себе, зачем я в Вооруженных Силах Украины. Я делаю свой вклад для нашей скорейшей Победы. Для того чтобы каждый ребенок как можно быстрее имел возможность обнимать своих родителей", — поделилась Виктория.

Виктория Кравченко / Фото: elle.ua

Екатерина Бабич, позывной "Гаечка" / Фото: elle.ua

Оксана Рубаняк, позывной Ксена / Фото: elle.ua

А снайпер Евгения Эмеральд поделилась, что до войны у нее были отношения, но когда началось полномасштабное вторжение, возлюбленный уехал за границу и оставил ее саму.

"До войны у меня были отношения. Но когда началась война, любимый человек уехал за границу, оставил меня саму. Многие из тех, кого я считала своими друзьями, отвернулись от меня. Это были очень состоятельные люди, которые вместо того, чтобы поддержать свою страну, просто убежали. Я не имею в виду женщин и детей, потому что это святое, но считаю, что взрослые, сильные мужчины должны оставаться, необязательно идти на передовую, можно помогать другими путями — волонтерить, заниматься логистикой.. Война показала, кто на самом деле твой друг", — поделилась Эмеральд.

снайпер Евгения Эмеральд / Фото: elle.ua

парамедик Алина Михайлова / Фото: elle.ua

парамедик Ирина Цыбух / Фото: elle.ua

командир взвода Юлия Микитенко / Фото: elle.ua

Напомним, что на фронте Евгения Эмеральд встретила новую любовь. 14 октября – в День защитников и защитниц Украины – Евгения Эмеральд вышла замуж. Избранником Евгении стал военный Евгений Стипанюк, с которым снайперша познакомилась на войне. Свадьбу отыграли прямо на передовой в Харьковской области, а расписал влюбленных генерал ВСУ. На днях снайперша призналась, что ждет ребенка.

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