Украинские песни и выступление Зеленского: Оля Полякова в сине-желтом платье отыграла концерт в США

Певица Оля Полякова отправилась в американский благотворительный тур в поддержку Украины.

Так, артистка отыграла свой первый концерт в рамках американского тура в Майами. Для благотворительных мероприятий Полякова выбрала сдержанное сине-желтое платье в пол. Во время выступления артистка пела много украинских песен.

В частности, со сцены прозвучали "Щасливі люди" – саундтрек из кинофильма "Зірки за обміном", "Колискова мелодія", "Сіла птаха", "Ой, у лузі червона калина". Также певица исполнила свои знаменитые "Шлепки" и "Королева ночи".

Кроме того, во время шоу Полякова показало выступление президента Украины Владимира Зеленского, в котором он призвал поддержать нашу страну, пишет Telegram-канал "Культурная прачечная".

"Где бы мы ни были, что бы мы такое хорошее не видели и вкусное не ели, мы все хотим одного – вернуться домой! Пусть будет Украина, пусть будет победа, пусть как можно скорее будет мир. И если все в мире будут просить этого, Бог не может нас не услышать. Он обязательно нам его подарит, потому что мы того стоим", — сказала Полякова со сцены.

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