Украинские секс-символы 90-х тогда и сейчас: как Иво Бобул, Стас Боклан и другие изменились с годами

Одни знаменитости почти не изменились, а других просто не узнать.

В 1990-х годах в украинском шоу-бизнесе случился настоящий бум на звезд. Появилось немало знаменитостей, которые полюбились украинцам.

В частности, всплеск произошел как в музыкальном, так и в театральном искусстве. Новые музыканты и актеры становились любимцами публики. Ими восхищались, их слушали и на них смотрели.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, как выглядели секс-символы 90-х тогда и как они изменились с годами.

Павел Зибров

Певец начал свою карьеру в 1986 году. В 90-х артист был очень популярен. Более того, у Зиброва была немалая армия поклонниц, которые были без ума от него. Музыкант даже рассказывал, как однажды его фанатка залезла к нему на четвертый этаж в ливень, потому что хотела встретиться с ним. Однако сердце Павла Зиброва принадлежит только его жене, той самой Марине.

Павел Зибров

Иво Бобул

Артист начал свою карьеру в далеком 1980 году. Его песни стали очень популярными. Многие слушатели приходили на концерты Иво Бобула, чтобы послушать шлягеры "Осінній сад", "А липи цвітуть", "Все золото світу", "Скажи любила" и другие. В 90-е годы исполнитель считался настоящим секс-символом украинской эстрады.

Иво Бобул

Стас Боклан

Украинский актер Стас Боклан начал свою актерскую карьеру в 1984 году. Артист снимался во многих лентах, которые принесли ему не только признание, но и немалую армию поклонников. Кстати, после выхода сериала "Папик" за Стасом Бокланом снова закрепилось звание секс-символа.

Стас Боклан

Юрко Юрченко

Украинский певец начал свою карьеру в 90-х годах и стал безумно популярным. От песен группы, где Юрко Юрченко был солистом, поклонники были просто без ума. На концерты приходило немало зрителей, чтобы послушать такие хиты, как "Я йду", "Відпусти", "Така наша любов" и многие другие. Но не только песни артиста сводили с ума, но и внешность. От его длинных кучеров была без ума и не одна поклонница.

Юрко Юрченко

Виктор Павлик

Певец ворвался в украинскую эстраду в начале 1990-х годов. Безумную популярность артисту принес его хит "Шикидим", а вместе с тем и немалую армию поклонников. Дерзкий образ Виктора Павлика с длинными вьющимися волосами, который на концертах выступал в кожаной куртке, надолго запомнился зрителям.

Виктор Павлик

EL Кравчук

Украинский певец был безумно популярен в 1990-х и 2000-х годах. Пластинки музыканта становились безумно популярными, а количество его поклонников только увеличивалось. Однако с годами EL Кравчук исчез с украинской эстрады.

EL Кравчук

Александр Пономарев

Музыкант начал свою карьеру в далеком 1992 году. Песни Пономарева становились хитами, а популярность певца росла. После участия в "Евровидении" артист стал еще более узнаваемым. С годами музыкант не потерял своей популярности.

Александр Пономарев

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