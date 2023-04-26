Украинские знаменитости, которые совершили каминг-аут: MELOVIN – бисексуал, а Завадюк живет с партнером

Предлагаем узнать, кто из отечественных звезд откровенно рассказал о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

В западном шоу-бизнесе каминг-ауты – это не редкое явление. Звезды мирового масштаба все чаще говорят о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. А вот в украинском шоу-бизнесе далеко не все знаменитости решаются совершить каминг-аут.

Многие звезды боятся осуждения в обществе, ведь несмотря на то, что цивилизованный мир толерантен к представителям ЛГБТ-сообщества, до сих пор есть те, кто осуждает людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Однако в последнее время и в украинском шоу-бизнесе все чаще осуществляют каминг-ауты. Звезды начинают открыто говорить о своих сексуальных предпочтениях, тем самым становятся примерами для других представителей ЛГБТ-сообщества, которые не решаются рассказать о себе.

Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку об украинских знаменитостях, которые совершили каминг-аут.

MELOVIN

Украинский певец совершил каминг-аут в 2021 году прямо на сцене во время фестиваля Atlas Weekend. Исполнитель во время своего выступления слился в поцелуе с женщиной, а затем – с мужчиной. После этого MELOVIN прямо со сцены заявил, что он – бисексуал. Впоследствии артист признался, что каминг-аут положительно повлиял на его психологическое состояние, певец стал гораздо счастливее.

Певец MELOVIN сделал официальный каминг-аут прямо со сцены фестиваля Atlas Weekend

Владимир Завадюк

Продюсер развлекательных проектов совершил каминг-аут в апреле этого года. Как поделился Завадюк, у него есть партнер и он живет вместе с ним. Продюсер посоветовал быть и другим откровенными, прежде всего с собой, и сделать то, о чем давно мечтали.

Владимир Завадюк / Фото: instagram.com/zavaduk

Ваня Рассел

Вслед за Владимиром Завадюком также совершил каминг-аут ведущий и блогер Ваня Рассел. Он опубликовал ролик на своем YouTube-канале, который посвятил теме ЛГБТ-сообщества. В конце видео Рассел добавил, что у него тоже нетрадиционная сексуальная ориентация.

Ваня Рассел

Андрей Хветкевич

Участник "Холостячки-2" совершил каминг-аут летом прошлого года. Хветкевич признался, что встретил свою любовь и живет с избранником в Колумбии. Более того, Андрей обручился с партнером.

Андрей Хветкевич с бойфрендом / Фото: instagram.com/diveeasy

Александр Пискунов

Украинский актер совершил каминг-аут летом прошлого года. Артист, который снялся в таких фильмах, как "Киборги", "Казаки", "Клятва врача", "Круты 1918", в фотоблоге откровенно написал, что он – гей.

Пост Александра Пискунова / Фото: instagram.com/peacekunow

Zi Faamelu

Украинская певица, которая в прошлом была известна под сценическим именем Борис Апрель, совершила каминг-аут еще в 2014 году. Она уехала в Лос-Анджелес, где встречалась с избранником. Поговаривали, что в США Zi Faamelu сделала операцию по смене пола. Однако в 2021 году артистка опровергла эти слухи и заявила, что у нее остались мужские гениталии, и она может иметь детей.

Zi Faamelu / Фото: instagram.com/zifaamelu

Олег Машуковский

Блогер и актер публично совершил каминг-аут, когда стал известным. Олег уверенно заявлял, что он – гомосексуал. Хотя впоследствии блогер начал говорить, что, скорее всего, он бисексуал.

Олег Машуковский

Травести-дива Монро

Знаменитость является одним из самых ярких представителей ЛГБТ-сообщества. Дива Монро открыто говорит о своей трансгендерности, хотя операции по смене пола звезда не делала. Кстати, в 2022 году знаменитость призналась, что по документам она – мужчина и подлежит призыву.

Травести-дива Монро / Фото: instagram.com/monritta

Константин Гнатенко

Первым среди знаменитостей в Украине откровенно своей нетрадиционной ориентации заговорил ведущий и журналист Константин Гнатенко. Звезда официально совершил каминг-аут в 1997 году.

Константин Гнатенко / Фото: facebook.com/profile.php?id=100001790173169

Анатолий Ерема

Продюсер второй среди украинских звезд совершил каминг-аут. В 2008 году Анатолий официально сообщил, что он – гей. Сейчас Ерема счастлив в отношениях и живет вместе со своим партнером.

Анатолий Ерема с партнером / Фото: facebook.com/yerem

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